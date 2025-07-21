Якою буде погода завтра - прогноз погоди на 22 липня

Гроза влітку. Фото: УНІАН

У вівторок, 22 липня, в Україні очікується справжнє літо — з високою температурою, грозами і коливаннями атмосферного тиску. Проте на узбережжі Чорного моря купатися цього літа поки що не надто комфортно — вода холодна через природне явище апвелінг.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook у понеділок, 21 липня.

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Якою буде погода завтра

За словами Діденко, апвелінг — це коли вітер зганяє теплу поверхневу воду з берега вглиб моря, а з глибин виходить холодна вода, що знижує температуру біля узбережжя. Разом з холодною водою піднімаються поживні речовини, які сприяють розвитку фітопланктону, тому в морі може з’явитися характерний запах. Це природний і навіть корисний процес для екосистеми, хоча і приносить тимчасовий дискомфорт відпочивальникам.

Що стосується погоди на суші, то 22 липня спека охопить південні, східні та центральні області України — температура повітря підніметься до +32…+36 °C. На півночі трохи прохолодніше — +28…+32 °C, а на заході — найбільш комфортно, +24…+28 °C.

У західних областях і частково в центрі та на півночі пройдуть грозові дощі, які можуть бути досить сильними, зливовими, з шквальним вітром і навіть градом. Грози можливі і на Одещині та Миколаївщині. На решті території країни опадів не очікується.

У Києві 22 липня вдень прогнозується до +30 °C з сухою погодою більшу частину дня. Ввечері можливі грозові дощі з сильними зливами та шквальним вітром.

Хоча середина тижня принесе невелике полегшення від спеки, до кінця тижня вона повернеться, особливо відчутною буде на півдні, сході та в Дніпропетровській області.

Раніше стало відомо, що вода біля берегів Одеси суттєво охолола, через що плани охочих покупатися можуть зіпсуватися.

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