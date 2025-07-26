Погода в Украине завтра, 27 июля — прогноз Наталки Диденко

Жара +40 и грозовые дожди — Диденко предупредила о смене погоды
В воскресенье, 27 июля, украинцев ждет резкие изменение погоды. На юге ожидается жара до +40 °С, а западные регионы накроют грозовые дожди.
Прогноз рассказала синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 27 июля
Как предупреждает синоптик, завтра на территории Украины будет царить настоящая летняя жара. На юге страны столбики термометра поднимутся от +34 до +39 °С, местами возможно повышение температуры до +40 °С.
На востоке и в центральных регионах ожидается +30...+35 °С. На севере — +27...+32 °С, и +24...+29 °С — на западе.
Несмотря на преимущественно сухую и жаркую погоду, осадки возможны в западных областях, а также кратковременные дожди прогнозируются в Житомирской, Винницкой, Черкасской и местами в Одесской областях.
В столице в воскресенье будет жарко, но без осадков. Температура воздуха днем составит около +30 °С.
Ранее синоптики сообщили о значительном потеплении моря в Одесской области.
А также метеозависимых украинцев предупреждают о вспышках на Солнце.
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