Погода в Украине завтра, 27 июля — прогноз Наталки Диденко

Девочка в жаркую погоду. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 27 июля, украинцев ждет резкие изменение погоды. На юге ожидается жара до +40 °С, а западные регионы накроют грозовые дожди.

Прогноз рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 27 июля

Как предупреждает синоптик, завтра на территории Украины будет царить настоящая летняя жара. На юге страны столбики термометра поднимутся от +34 до +39 °С, местами возможно повышение температуры до +40 °С.

На востоке и в центральных регионах ожидается +30...+35 °С. На севере — +27...+32 °С, и +24...+29 °С — на западе.

Несмотря на преимущественно сухую и жаркую погоду, осадки возможны в западных областях, а также кратковременные дожди прогнозируются в Житомирской, Винницкой, Черкасской и местами в Одесской областях.

В столице в воскресенье будет жарко, но без осадков. Температура воздуха днем составит около +30 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Ранее синоптики сообщили о значительном потеплении моря в Одесской области.

А также метеозависимых украинцев предупреждают о вспышках на Солнце.