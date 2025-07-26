Спека до +40 і грозові дощі — Діденко попередила про зміну погоди
У неділю, 27 липня, на українців чекає різкі зміна погоди. На півдні очікується спека до +40 °С, а західні регіони накриють грозові дощі.
Прогноз розповіла синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 27 липня
Як попереджає синоптик, завтра на території України пануватиме справжня літня спека. На півдні країни стовпчики термометра піднімуться від +34 до +39 °С, місцями можливе підвищення температури до +40 °С.
На сході та у центральних регіонах очікується +30...+35 °С, на півночі — +27...+32 °С, та +24...+29 °С — на заході.
Попри переважно суху та спекотну погоду, опади можливі у західних областях, а також короткочасні дощі прогнозуються на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині та місцями на Одещині.
У столиці в неділю буде спекотно, але без опадів. Температура повітря вдень становитиме близько +30 °С.
Раніше синоптики повідомили про значне потепління моря на Одещині.
А також метеозалежних українців попереджають про спалахи на Сонці.
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