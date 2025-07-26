Дівчинка у спекотну погоду. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 27 липня, на українців чекає різкі зміна погоди. На півдні очікується спека до +40 °С, а західні регіони накриють грозові дощі.

Прогноз розповіла синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 27 липня

Як попереджає синоптик, завтра на території України пануватиме справжня літня спека. На півдні країни стовпчики термометра піднімуться від +34 до +39 °С, місцями можливе підвищення температури до +40 °С.

Реклама

На сході та у центральних регіонах очікується +30...+35 °С, на півночі — +27...+32 °С, та +24...+29 °С — на заході.

Попри переважно суху та спекотну погоду, опади можливі у західних областях, а також короткочасні дощі прогнозуються на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині та місцями на Одещині.

Реклама

У столиці в неділю буде спекотно, але без опадів. Температура повітря вдень становитиме близько +30 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Раніше синоптики повідомили про значне потепління моря на Одещині.

А також метеозалежних українців попереджають про спалахи на Сонці.