Прогноз погоды в Украине на завтра 13 августа от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Жара будет повсюду — прогноз погоды в Украине на завтра
Погода в Украине завтра, 13 августа, ожидается без осадков. Во всех областях будет высокая температура воздуха, однако ночью — освежающая.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на завтра от Укргидрометцентра
В большинстве областей Украины ночью прогнозируют +11...+16 °C, днем +23...+28 °C. На юге и Закарпатье ночью +14...+19 °C, а днем жара — +27...+32 °C.
Антициклон обеспечит сухую погоду во всех регионах страны.
Погода на 13 августа от Наталки Диденко
Синоптик отметила, что из-за антициклона дожди в Украине маловероятны. Повсюду будет мало облаков, много солнца и мало влаги.
Температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+28 °C, в южной части и на Закарпатье +28...+30 °C.
Погода в Киеве 13 августа
В столице будет солнечная и сухая погода. Там температура воздуха ночью ожидается около +15 °C, днем +25 °C.
"Так и будет до конца недели, а в воскресенье и понедельник еще и усилится жара", — отметила Диденко.
Напомним, в Харькове завтра ожидается ветер северо-западного направления со скоростью до 14 метров в секунду.
Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине могут существенно измениться зимы до 2040 года.
