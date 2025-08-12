Видео
Главная Метео Жара будет повсюду — прогноз погоды в Украине на завтра

Жара будет повсюду — прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 23:03
Прогноз погоды в Украине на завтра 13 августа от Укргидрометцентра и Натальи Диденко
Ребенок на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 13 августа, ожидается без осадков. Во всех областях будет высокая температура воздуха, однако ночью — освежающая.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине на завтра от Укргидрометцентра

В большинстве областей Украины ночью прогнозируют +11...+16 °C, днем +23...+28 °C. На юге и Закарпатье ночью +14...+19 °C, а днем жара — +27...+32 °C.

Прогноз погоди в Україні 13 серпня
Погода в Украине 13 августа. Фото: Укргидрометцентр

Антициклон обеспечит сухую погоду во всех регионах страны.

Погода на 13 августа от Наталки Диденко

Синоптик отметила, что из-за антициклона дожди в Украине маловероятны. Повсюду будет мало облаков, много солнца и мало влаги.

Погода в Україні 13 серпня
Прогноз погоды в Украине на 13 августа. Фото: Meteoprog

Температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+28 °C, в южной части и на Закарпатье +28...+30 °C.

Погода в Киеве 13 августа

В столице будет солнечная и сухая погода. Там температура воздуха ночью ожидается около +15 °C, днем +25 °C.

"Так и будет до конца недели, а в воскресенье и понедельник еще и усилится жара", — отметила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове завтра ожидается ветер северо-западного направления со скоростью до 14 метров в секунду.

Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине могут существенно измениться зимы до 2040 года.

Укргидрометцентр Украина Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
