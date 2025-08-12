Прогноз погоди в Україні на завтра 13 серпня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Спека буде повсюди — прогноз погоди в Україні на завтра
Погода в Україні завтра, 13 серпня, очікується без опадів. У всіх областях буде висока температура повітря, однак вночі — освіжаюча.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні на завтра від Укргідрометцентру
У більшості областях України вночі прогнозують +11...+16 °C, вдень +23...+28 °C. На півдні та Закарпатті вночі +14...+19 °C, а вдень спека — +27...+32 °C.
Антициклон забезпечить суху погоду у всіх регіонах країни.
Погода на 13 серпня від Наталки Діденко
Синоптик зазначила, що через антициклон дощі в Україні малоймовірні. Повсюди буде мало хмар, багато сонця та замало вологи.
Температура повітря коливатиметься в межах +24...+28 °C, у південній частині та на Закарпатті +28...+30 °C.
Погода в Києві 13 серпня
У столиці буде сонячна та суха погода. Там температура повітря вночі очікується близько +15 °C, вдень +25 °C.
"Так і буде до кінця тижня, а в неділю та понеділок ще й посилиться спека", — зазначила Діденко.
