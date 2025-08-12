Прогноз погоди в Україні на завтра 13 серпня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Дитина на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 13 серпня, очікується без опадів. У всіх областях буде висока температура повітря, однак вночі — освіжаюча.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні на завтра від Укргідрометцентру

У більшості областях України вночі прогнозують +11...+16 °C, вдень +23...+28 °C. На півдні та Закарпатті вночі +14...+19 °C, а вдень спека — +27...+32 °C.

Погода в Україні 13 серпня.

Антициклон забезпечить суху погоду у всіх регіонах країни.

Погода на 13 серпня від Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що через антициклон дощі в Україні малоймовірні. Повсюди буде мало хмар, багато сонця та замало вологи.

Прогноз погоди в Україні на 13 серпня.

Температура повітря коливатиметься в межах +24...+28 °C, у південній частині та на Закарпатті +28...+30 °C.

Погода в Києві 13 серпня

У столиці буде сонячна та суха погода. Там температура повітря вночі очікується близько +15 °C, вдень +25 °C.

"Так і буде до кінця тижня, а в неділю та понеділок ще й посилиться спека", — зазначила Діденко.

Допис Діденко.

Нагадаємо, у Харкові завтра очікується вітер північно-західного напрямку зі швидкістю до 14 метрів на секунду.

