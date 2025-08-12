Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Спека буде повсюди — прогноз погоди в Україні на завтра

Спека буде повсюди — прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 23:03
Прогноз погоди в Україні на завтра 13 серпня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Дитина на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 13 серпня, очікується без опадів. У всіх областях буде висока температура повітря, однак вночі — освіжаюча.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні на завтра від Укргідрометцентру

У більшості областях України вночі прогнозують +11...+16 °C, вдень +23...+28 °C. На півдні та Закарпатті вночі +14...+19 °C, а вдень спека — +27...+32 °C.

Прогноз погоди в Україні 13 серпня
Погода в Україні 13 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Антициклон забезпечить суху погоду у всіх регіонах країни.

Погода на 13 серпня від Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що через антициклон дощі в Україні малоймовірні. Повсюди буде мало хмар, багато сонця та замало вологи.

Погода в Україні 13 серпня
Прогноз погоди в Україні на 13 серпня. Фото: Meteoprog

Температура повітря коливатиметься в межах +24...+28 °C, у південній частині та на Закарпатті +28...+30 °C.

Погода в Києві 13 серпня

У столиці буде сонячна та суха погода. Там температура повітря вночі очікується близько +15 °C, вдень +25 °C.

"Так і буде до кінця тижня, а в неділю та понеділок ще й посилиться спека", — зазначила Діденко.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові завтра очікується вітер північно-західного напрямку зі швидкістю до 14 метрів на секунду.

Раніше кліматологиня Світлана Краковська заявила, що в Україні можуть суттєво змінитися зими до 2040 року.

Укргідрометцентр Україна Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації