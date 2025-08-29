Магнитные бури 29 августа — есть ли опасность для метеозависимых

У женщины болит голова. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь на Земле в пятницу, 29 августа, не ожидается. Однако на Солнце были вспышки, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 29 августа

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

В то же время ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного или нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 29 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 78.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Метеозависимые в дни особых угроз могут испытывать сильную головную боль, усталость, сонливость, раздражение, обострение хронических заболеваний и т.д. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

