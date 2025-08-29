Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Вспышки и пятна на Солнце — будут ли магнитные бури сегодня

Вспышки и пятна на Солнце — будут ли магнитные бури сегодня

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 12:15
Магнитные бури 29 августа — есть ли опасность для метеозависимых
У женщины болит голова. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь на Земле в пятницу, 29 августа, не ожидается. Однако на Солнце были вспышки, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 29 августа

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

В то же время ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного или нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 29 августа

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 78.
Магнітні бурі 29 серпня
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Метеозависимые в дни особых угроз могут испытывать сильную головную боль, усталость, сонливость, раздражение, обострение хронических заболеваний и т.д. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Напомним, когда в сентябре ждать магнитных бурь. В первый месяц осени есть дни, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье метеозависимых.

Также мы писали, что 14 августа в сети появилось видео с падением небесного тела в небе Ровно и Киева. Однако до сих пор неизвестно, что это было: метеорит, метеор или метеороид.

космос Солнце самочувствие магнитные бури головная боль
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации