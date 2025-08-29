Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Спалахи та плями на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні

Спалахи та плями на Сонці — чи будуть магнітні бурі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 12:15
Магнітні бурі 29 серпня — чи є небезпека для метеозалежних
У жінки болить голова. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур на Землі у п'ятницю, 29 серпня, не очікується. Проте на Сонці були спалахи, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних.

Про це повідомляє Meteoprog

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 29 серпня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося чотири спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Водночас очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного або нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 29 серпня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 78.
Магнітні бурі 29 серпня
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Метеозалежні у дні особливих загроз можуть відчувати сильний головний біль, втому, сонливість, роздратування, загострення хронічних захворювань тощо. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Нагадаємо, коли у вересні чекати магнітних бур. У перший місяць осені є дні, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я метеозалежних.

Також ми писали, що 14 серпня в мережі з'явилося відео з падінням небесного тіла у небі Рівного та Києва. Проте досі невідомо, що це було: метеорит, метеор чи метеороїд.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації