Магнітні бурі 29 серпня — чи є небезпека для метеозалежних

Суттєвих магнітних бур на Землі у п'ятницю, 29 серпня, не очікується. Проте на Сонці були спалахи, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних.

Магнітні бурі 29 серпня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося чотири спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Водночас очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного або нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 29 серпня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 78.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Метеозалежні у дні особливих загроз можуть відчувати сильний головний біль, втому, сонливість, роздратування, загострення хронічних захворювань тощо. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

