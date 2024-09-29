Магнитные бури 29 сентября — прогноз для метеозависимых

Мужчина чувствует сильную головную боль. Фото: Freepik

Магнитных бурь в воскресенье, 29 сентября, на Земле не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 29 сентября

За последние 24 часа на Солнце произошло пять вспышек класса С, они сильно не влияют на Землю.

В воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 29 сентября:

возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

количество солнечных пятен — 52.

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие

Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;

регулярно и правильно питайтесь;

не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте нормальный режим дня;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.

Напомним, погода в Украине 29 сентября будет уже осенней — дожди накрывают все больше областей. А там, где осадков не обещают, прогнозируют облака и понижение температуры.

А одесситам еще не стоит прятать купальники. Температура воздуха днем повысится до +27 °C.