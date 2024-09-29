Магнитные бури 29 сентября — прогноз для метеозависимых

Вспышки на Солнце будут влиять на самочувствие — прогноз магнитных бурь сегодня
Магнитных бурь в воскресенье, 29 сентября, на Земле не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 29 сентября
За последние 24 часа на Солнце произошло пять вспышек класса С, они сильно не влияют на Землю.
В воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 29 сентября:
- возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- количество солнечных пятен — 52.
Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие
Чтобы не страдать от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:
- высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов;
- регулярно и правильно питайтесь;
- не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий.
Напомним, погода в Украине 29 сентября будет уже осенней — дожди накрывают все больше областей. А там, где осадков не обещают, прогнозируют облака и понижение температуры.
А одесситам еще не стоит прятать купальники. Температура воздуха днем повысится до +27 °C.
Читайте Новини.LIVE!