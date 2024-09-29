Магнітні бурі 29 вересня — прогноз для метеозалежних

Чоловік відчуває сильний головний біль. Фото: Freepik

Магнітних бур у неділю, 29 вересня, на Землі не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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У неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 29 вересня:

можливість малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 52.

Головний біль у жінки. Фото: Freepik

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття

Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;

регулярно та правильно харчуйтеся;

не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;

більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.

Нагадаємо, погода в Україні 29 вересня буде вже більш осінньою — дощі накривають все більше областей. А там, де опадів не обіцяють, прогнозують хмари та зниження температури.

А одеситам ще не варто ховати купальники. Температура повітря вдень підвищиться до +27 °C.