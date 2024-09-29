Магнітні бурі 29 вересня — прогноз для метеозалежних

Спалахи на Сонці впливатимуть на самопочуття — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур у неділю, 29 вересня, на Землі не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 29 вересня
За останні 24 години на Сонці сталися п'ять спалахів класу С, вони сильно не впливають на Землю
У неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу Х.
Сонячна активність на 29 вересня:
- можливість малого геомагнітного шторму — 10%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
- кількість сонячних плям — 52.
Як зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття
Аби не страждати від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:
- висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
- більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся нормального режиму дня;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль.
Нагадаємо, погода в Україні 29 вересня буде вже більш осінньою — дощі накривають все більше областей. А там, де опадів не обіцяють, прогнозують хмари та зниження температури.
А одеситам ще не варто ховати купальники. Температура повітря вдень підвищиться до +27 °C.
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