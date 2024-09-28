Прогноз погоди в Україні 29 вересня — очікуються дощі

Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 29 вересня, буде вже більш осінньою — дощі накривають все більше областей. А там, де опадів не обіцяють, прогнозують хмари та зниження температури.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 29 вересня

В західних областях та на Житомирщині у неділю, 29 вересня, буде хмарно. У Волинській, Хмельницькій та Житомирській областях очікуються помірні, а місцями й значні дощі.

Також синоптики попереджають про зниження температури протягом доби до +9...+14 °C.

У Карпатах дощ буде сильним, температура впродовж доби +4...+9 °C.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

На решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів. У Київській та Вінницькій областях вдень може пройти короткочасний дощ.

Температура вночі +11...+16 °C, вдень +19...+24 °C, у південній частині до +27 °C.

Вітер південно-східний з переходом у Київській, Чернігівській та Вінницькій областях на північний, 7-12 м/с. Вдень у північних та східних областях місцями прогнозують пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні 29 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження Укргідрометцентру на 29 вересня

29 вересня в західних областях, крім Волинської та

Хмельницької, прогнозують значні дощі. Вдень у західних та Житомирській областях пориви вітру 15-20 м/с.

Синоптики попереджають про I рівень небезпечності, жовтий.

В Карпатах сильний дощ: II рівень небезпечності, помаранчевий.

Попередження синоптиків про небезпечні явища. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталії Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 29 вересня зміниться погода в західних областях. На заході країни буде сильне похолодання. Удень максимальна температура повітря становитиме не більше +10...+14 °С, до того ж очікуються дощі, місцями навіть сильні.

На решті території України затримається комфортна погода. Щоправда, дощі із західних областей можуть дійти ще до Вінницької та Житомирської областей. Температура повітря в більшості областей буде +22...+26 °С, а на сході навіть +27...+28 °С.

"Тепла погода в більшості областей утримається. На заході поступове похолодання та дощі в суботу. Також сильні дощі та похолодання в неділю", — підсумувала Діденко.

Прогноз погоди від Наталі Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом, в Одесі 29 вересня погода буде увесь день спекотною. В місті небо — похмурим, але без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до +27 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові 29 вересня прогнозують теплу погоду із захмареним небом. Втім синоптики попереджають про шквальний вітер в області.