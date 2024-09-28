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Осень пришла — синоптики прогнозируют дожди по всей Украине

28 сентября 2024 19:59
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 29 сентября — ожидаются дожди
Люди идут в дождь. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 29 сентября, будет уже осенней — дожди накрывают все больше областей. А там, где осадков не обещают, прогнозируют облака и понижение температуры.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 29 сентября

В западных областях и Житомирской области в воскресенье, 29 сентября, будет облачно. В Волынской, Хмельницкой и Житомирской областях ожидаются умеренные, местами значительные дожди.

Также синоптики предупреждают о понижении температуры в течение суток до +9...+14 °C.

В Карпатах дождь будет сильным, температура в сутки +4...+9 °C.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. В Киевской и Винницкой областях днем кратковременный дождь.

Температура ночью +11...+16 °C, днем +19...+24 °C, в южной части до +27 °C.

Ветер юго-восточный с переходом в Киевской, Черниговской и Винницкой областях на северо-западный, 7-12 м/с. Днем в северных и восточных областях местами прогнозируется порывы 15-20 м/с.

погода в Украине
Погода в Украине 29 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение Укргидрометцентра на 29 сентября

29 сентября в западных областях, кроме Волынской и
Хмельницкой прогнозируют значительные дожди. Днем в западных и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают о I уровне опасности, желтом.

В Карпатах дождь: II уровень опасности, оранжевый.

предупреждение синоптиков
Предупреждение синоптиков об опасных явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Натальи Диденко.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 29 сентября изменится погода в западных областях. На западе страны будет сильное похолодание. Днем максимальная температура воздуха будет не больше +10...+14 °С, к тому же ожидаются дожди, местами даже сильные.

На остальной территории Украины задержится комфортная погода. Правда, дожди из западных областей могут дойти еще до Винницкой и Житомирской областей. Температура воздуха в большинстве областей будет +22...+26 °С, а на востоке даже +27...+28 °С.

"Теплая погода в большинстве областей сохранится. На западе постепенное похолодание и дожди в субботу. Также сильные дожди и похолодание в воскресенье", — подытожила Диденко.

погода от деденко
Прогноз погоды от Натали Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу, в Одессе 29 сентября погода будет весь день жаркой. В городе небо – пасмурным, но без осадков. Температура воздуха днем повысится до +27 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове 29 сентября прогнозируется теплая погода с облачным небом. Впрочем, синоптики предупреждают о шквальном ветре в области.

погода Укргидрометцентр Украина прогноз погоды погода в Украине

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