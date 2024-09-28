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Сильні дощі та холод — в Укргідрометцентрі зробили попередження на завтра

28 вересня 2024 18:04
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 29 вересня — прогноз Укргідрометцентру
Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні завтра, 29 вересня, буде вже більш осінньою — дощі накривають все більше областей. А там, де опадів не обіцяють, прогнозують хмари та зниження температур.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у суботу, 28 вересня. 

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Погода в Україні 29 вересня 

В західних областях та на Житомирщині у неділю, 29 вересня, буде хмарно. У Волинській, Хмельницькій та Житомирській областях очікуються помірні, а місцями й значні дощі.

Також синоптики попереджають про зниження температури впродовж
доби до +9...+14 °C.

У Карпатах дощ буде сильним, температура впродовж доби +4...+9 °C.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

На решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів. У Київській та Вінницькій областях вдень може пройти короткочасний дощ.

Температура вночі +11...+16 °C, вдень +19...+24 °C, у південній частині до +27 °C.

Вітер південно-східний з переходом у Київській, Чернігівській та Вінницькій областях на північний, 7-12 м/с. Вдень у північних та східних областях місцями прогнозують пориви 15-20 м/с.

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Попередження Укргідрометцентру на 29 вересня

29 вересня в західних областях, крім Волинської та
Хмельницької, прогнозують значні дощі. Вдень у західних та Житомирській областях пориви вітру 15-20 м/с.

Синоптики попереджають про I рівень небезпечності, жовтий. 

В Карпатах сильний дощ: II рівень небезпечності, помаранчевий. 

Нагадаємо, за прогнозом, в Одесі 29 вересня погода буде увесь день спекотною. В місті небо — похмурим, але без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до +27 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові 29 вересня прогнозують теплу погоду із захмареним небом. Втім синоптики попереджають про шквальний вітер в області.

погода Укргідрометцентр похолодання синоптик дощ прогноз погоди

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