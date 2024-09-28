Погода в Украине 29 сентября — прогноз Укргидрометцентра

Сильные дожди и холод — в Укргидрометцентре сделали предупреждение на завтра
Погода в Украине завтра, 29 сентября, будет уже осенней — дожди накрывают все больше областей. А там, где осадков не обещают, прогнозируют облака и снижение температур.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в субботу, 28 сентября.
Погода в Украине 29 сентября
В западных областях и на Житомирщине в воскресенье, 29 сентября, будет облачно. В Волынской, Хмельницкой и Житомирской областях ожидаются умеренные, а местами и значительные дожди.
Также синоптики предупреждают о снижении температуры в течение
суток до +9...+14 °C.
В Карпатах дождь будет сильным, температура в течение суток +4...+9 °C.
Ветер северный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. В Киевской и Винницкой областях днем может пройти кратковременный дождь.
Температура ночью +11...+16 °C, днем +19...+24 °C, в южной части до +27 °C.
Ветер юго-восточный с переходом в Киевской, Черниговской и Винницкой областях на северный, 7-12 м/с. Днем в северных и восточных областях местами прогнозируют порывы 15-20 м/с
Предупреждение Укргидрометцентра на 29 сентября
9 сентября в западных областях, кроме Волынской и
Хмельницкой, прогнозируют значительные дожди. Днем в западных и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с.
Синоптики предупреждают о I уровне опасности, желтом.
В Карпатах сильный дождь: II уровень опасности, оранжевый.
Напомним, по прогнозу, в Одессе 29 сентября погода будет весь день жаркой. В городе небо — пасмурным, но без осадков. Температура воздуха днем повысится до +27 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове 29 сентября прогнозируют теплую погоду с облачным небом. Впрочем, синоптики предупреждают о шквальном ветре в области.
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