Погода в Украине 29 сентября — прогноз Укргидрометцентра

Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 29 сентября, будет уже осенней — дожди накрывают все больше областей. А там, где осадков не обещают, прогнозируют облака и снижение температур.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в субботу, 28 сентября.

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Погода в Украине 29 сентября

В западных областях и на Житомирщине в воскресенье, 29 сентября, будет облачно. В Волынской, Хмельницкой и Житомирской областях ожидаются умеренные, а местами и значительные дожди.

Также синоптики предупреждают о снижении температуры в течение

суток до +9...+14 °C.

В Карпатах дождь будет сильным, температура в течение суток +4...+9 °C.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. В Киевской и Винницкой областях днем может пройти кратковременный дождь.

Температура ночью +11...+16 °C, днем +19...+24 °C, в южной части до +27 °C.

Ветер юго-восточный с переходом в Киевской, Черниговской и Винницкой областях на северный, 7-12 м/с. Днем в северных и восточных областях местами прогнозируют порывы 15-20 м/с

Предупреждение Укргидрометцентра на 29 сентября

9 сентября в западных областях, кроме Волынской и

Хмельницкой, прогнозируют значительные дожди. Днем в западных и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают о I уровне опасности, желтом.

В Карпатах сильный дождь: II уровень опасности, оранжевый.

Напомним, по прогнозу, в Одессе 29 сентября погода будет весь день жаркой. В городе небо — пасмурным, но без осадков. Температура воздуха днем повысится до +27 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове 29 сентября прогнозируют теплую погоду с облачным небом. Впрочем, синоптики предупреждают о шквальном ветре в области.