Погода в Україні 29 вересня — прогноз від Ігора Кібальчича

Вітряна прохолодна погода в Україні. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

В Україні погода 29 вересня принесе неприємні сюрпризи для мешканців кількох регіонів, у вигляді сильних злив, похолодань та гроз. Втім у більшості областей протримається тепла комфортна погода з практично літніми температурами.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Погода на заході України 29 вересня

У західних областях внаслідок насування холодного фронту різко зіпсується погода.

Очікуються сильні зливи з грозами в Карпатах, на Прикарпатті, Буковині. Вітер переважно північний, зі швикдістю 7-12 м/с. Зранку та вдень місцями вітер буде рвучкий зі швидкістю 15-20 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до +8...+13 °С, проте, вдень не буде значного потепління — термометри покажуть не більше +9...+14 °С. У Карпатах протягом доби температурні позначки будуть в межах +2...+7 °С.

Температурна карта України 29 вересня. Фото: скриншот

Погода на півночі України 29 вересня

Мешканці північних областей України зможуть насолодитися у неділю, 29 вересня, теплою сухою погодою без дощів. Буде помірний південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах +12...+17 °С, удень +23...+28 °С.

Погода у центральних областях України

Центральні регіони матимуть хмарну погоду без опадів з південно-східним вітром швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до +12...+17 °С, а вдень потепліє до комфортних +23...+28 °С.

Погода в Україні 29 вересня. Фото: скриншот Метеопрог

Погода на півдні України

Південні області та Крим в Україні матимуть сонячну суху погоду. Вдень температура повітря буде літньою — +24...+29 °С. Вночі буде +14...+19 °С.

Погода на сході України 29 вересня

Східні регіони в неділю, 29 вересня, матимуть комфортну, теплу погоду. Опадів не очікують. Температура повітря вдень прогріється до +23...+28 °С. Вночі стовпчики термометра опустять до +10...+15 °С.

Нагадаємо, синоптики Львівського центру гідрометеорології попередили мешканців регіону про сильні зливи з грозами в неділю.

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