Погода в Украине 29 сентября — прогноз от Игоря Кибальчича

Ветреная прохладная погода в Украине. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

В Украине погода 29 сентября принесет неприятные сюрпризы для жителей нескольких регионов в виде сильных ливней, похолоданий и гроз. Впрочем, в большинстве областей продержится теплая комфортная погода с практически летними температурами.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода на западе Украины 29 сентября

В западных областях в результате надвигающегося холодного фронта резко испортится погода.

Ожидаются сильные ливни с грозами в Карпатах, Прикарпатье, Буковине. Ветер преимущественно северный, со скоростью 7-12 м/с. Утром и днем местами ветер будет порывистый со скоростью 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +8...+13 °С, однако днем не будет значительного потепления — термометры покажут не больше +9...+14 °С. В Карпатах в течение суток температурные отметки будут в пределах +2…+7 °С.

Температурная карта Украины 29 сентября. Фото: скриншот

Погода на севере Украины 29 сентября

Жители северных областей Украины смогут насладиться в воскресенье, 29 сентября, в теплую сухую погоду без дождей. Будет умеренный юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +12...+17°С, днем +23...+28°С.

Погода в центральных областях Украины

У центральных регионов будет облачная погода без осадков с юго-восточным ветром скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +12...+17°С, а днем потеплеет до комфортных +23...+28°С.

Погода в Украине 29 сентября. Фото: скриншот Метеопрог

Погода на юге Украины

Южные области и Крым в Украине будут солнечную сухую погоду. Днем температура воздуха будет летней — +24...+29 °С. Ночью будет +14...+19°С.

Погода на востоке Украины 29 сентября

Восточные регионы в воскресенье, 29 сентября, будут иметь комфортную, теплую погоду. Осадков не ожидают. Температура воздуха днем прогреется до +23...+28°С. Ночью столбики термометра опустят до +10…+15 °С.

Напомним, синоптики Львовского центра гидрометеорологии предупредили жителей региона о сильных ливнях с грозами в воскресенье.

Также США приходит в себя после сокрушительного урагана "Хелен", унесшего жизни десятков человек и уничтожившего кварталы.