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Главная Метео Солнце активизировалось — прогноз магнитных бурь на сегодня

Солнце активизировалось — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 13:33
Магнитные бури 15 июля - прогноз для метеозависимых
Сильная головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

На Земле не ожидается существенных магнитных бурь во вторник, 15 июля. Солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 15 июля

За прошедшие сутки солнечная активность была на низком уровне — на Солнце было 16 вспышек класса C. Они не влияют на Землю.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 15 июля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 43
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Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • достаточное количество сна помогает организму восстанавливать силы и адаптироваться к изменениям в окружающей среде;
  • легкая физическая активность, например, прогулки на свежем воздухе, помогает нормализовать кровообращение и уменьшает стресс;
  • потребление продуктов, богатых магнием, калием, омега-3 жирные кислоты, витамины группы B и антиоксиданты может помочь укрепить организм и облегчить симптомы;
  • поддержание водного баланса важно для нормальной работы всех систем организма, особенно во время магнитных бурь;
  • техники релаксации, медитация, йога или дыхательные упражнения могут уменьшить негативное влияние стресса;
  • во время магнитных бурь рекомендуется уменьшить использование мобильных телефонов и компьютеров, чтобы снизить влияние электромагнитных волн.

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Солнце самочувствие магнитные бури головная боль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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