Магнитные бури 15 июля - прогноз для метеозависимых

Солнце активизировалось — прогноз магнитных бурь на сегодня
Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 13:33
Сильная головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik
На Земле не ожидается существенных магнитных бурь во вторник, 15 июля. Солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
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Магнитные бури 15 июля
За прошедшие сутки солнечная активность была на низком уровне — на Солнце было 16 вспышек класса C. Они не влияют на Землю.
Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 15 июля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 43
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
- достаточное количество сна помогает организму восстанавливать силы и адаптироваться к изменениям в окружающей среде;
- легкая физическая активность, например, прогулки на свежем воздухе, помогает нормализовать кровообращение и уменьшает стресс;
- потребление продуктов, богатых магнием, калием, омега-3 жирные кислоты, витамины группы B и антиоксиданты может помочь укрепить организм и облегчить симптомы;
- поддержание водного баланса важно для нормальной работы всех систем организма, особенно во время магнитных бурь;
- техники релаксации, медитация, йога или дыхательные упражнения могут уменьшить негативное влияние стресса;
- во время магнитных бурь рекомендуется уменьшить использование мобильных телефонов и компьютеров, чтобы снизить влияние электромагнитных волн.
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