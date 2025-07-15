Магнитные бури 15 июля - прогноз для метеозависимых

Сильная головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

На Земле не ожидается существенных магнитных бурь во вторник, 15 июля. Солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 15 июля

За прошедшие сутки солнечная активность была на низком уровне — на Солнце было 16 вспышек класса C. Они не влияют на Землю.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 15 июля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 43

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

достаточное количество сна помогает организму восстанавливать силы и адаптироваться к изменениям в окружающей среде;

легкая физическая активность, например, прогулки на свежем воздухе, помогает нормализовать кровообращение и уменьшает стресс;

потребление продуктов, богатых магнием, калием, омега-3 жирные кислоты, витамины группы B и антиоксиданты может помочь укрепить организм и облегчить симптомы;

поддержание водного баланса важно для нормальной работы всех систем организма, особенно во время магнитных бурь;

техники релаксации, медитация, йога или дыхательные упражнения могут уменьшить негативное влияние стресса;

во время магнитных бурь рекомендуется уменьшить использование мобильных телефонов и компьютеров, чтобы снизить влияние электромагнитных волн.

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