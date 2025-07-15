Магнітні бурі 15 липня — прогноз для метеозалежних

Сильний головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

На Землі не очікується суттєвих магнітних бур у вівторок, 15 липня. Сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Минулої доби сонячна активність була на низькому рівні — на Сонці сталося 16 спалахів класу C. Вони не впливають на Землю.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 15 липня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 43

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур:

достатня кількість сну допомагає організму відновлювати сили та адаптуватися до змін у навколишньому середовищі;

легка фізична активність, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, допомагає нормалізувати кровообіг і зменшує стрес;

споживання продуктів, багатих на магній, калій, омега-3 жирні кислоти, вітаміни групи B та антиоксиданти може допомогти зміцнити організм і полегшити симптоми;

підтримка водного балансу важлива для нормальної роботи всіх систем організму, особливо під час магнітних бур;

техніки релаксації, медитація, йога або дихальні вправи можуть зменшити негативний вплив стресу;

під час магнітних бур рекомендується зменшити використання мобільних телефонів та комп’ютерів, щоб знизити вплив електромагнітних хвиль.

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