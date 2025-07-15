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Головна Метео Спалахи на Сонці тривають — прогноз магнітних бур на сьогодні

Спалахи на Сонці тривають — прогноз магнітних бур на сьогодні

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Дата публікації: 15 липня 2025 13:33
Магнітні бурі 15 липня — прогноз для метеозалежних
Сильний головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

На Землі не очікується суттєвих магнітних бур у вівторок, 15 липня. Сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 липня

Минулої доби сонячна активність була на низькому рівні — на Сонці сталося 16 спалахів класу C. Вони не впливають на Землю.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 15 липня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 43
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Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • достатня кількість сну допомагає організму відновлювати сили та адаптуватися до змін у навколишньому середовищі;
  • легка фізична активність, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, допомагає нормалізувати кровообіг і зменшує стрес;
  • споживання продуктів, багатих на магній, калій, омега-3 жирні кислоти, вітаміни групи B та антиоксиданти може допомогти зміцнити організм і полегшити симптоми;
  • підтримка водного балансу важлива для нормальної роботи всіх систем організму, особливо під час магнітних бур;
  • техніки релаксації, медитація, йога або дихальні вправи можуть зменшити негативний вплив стресу;
  • під час магнітних бур рекомендується зменшити використання мобільних телефонів та комп’ютерів, щоб знизити вплив електромагнітних хвиль. 

Раніше ми розповідали, в який день цього тижня українцям варто очікувати на пік літньої спеки.

Також ми писали, що температура води у морі в Одесі не зміниться та буде досить комфортною для купання.

Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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