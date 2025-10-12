Магнитные бури 12 октября — прогноз геомагнитной активности

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: NW Indiana ER & Hospital

В воскресенье, 12 октября, Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1, которая может повлиять на работу энергосистем и самочувствие метеозависимых людей. Солнечная активность остается низкой, но вероятность небольших вспышек остается.

Об этом сообщил Meteoprog в воскресенье, 12 октября.

Прогноз магнитных бурь на 12 октября

Сегодня ожидается слабая магнитная буря, которая относится к уровню G1. Она может повлиять на работу энергетических систем, а также вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых и пожилых людей. Геомагнитная активность будет оставаться нестабильной в течение всего дня.

В течение последних 24 часов солнечная активность была низкой — на Солнце зафиксировано лишь две вспышки класса B и четыре класса C, которые не влияют на Землю. В Meteoprog прогнозируют, что в воскресенье геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного состояния до слабого шторма. Вероятность малого геомагнитного шторма составляет 25%, а большого — 5%.

Солнечная активность на 12 октября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.

Количество солнечных пятен — 28.

Как уберечься метеозависимым людям

Количество солнечных пятен на поверхности светила составляет 28. Во время магнитных бурь организм испытывает дополнительную нагрузку, поэтому врачи советуют больше отдыхать, избегать стрессов и не переутомляться. Стоит пить достаточно воды, ограничить кофе и алкоголь, а также проводить больше времени на свежем воздухе.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями желательно иметь при себе лекарства и следить за артериальным давлением в течение дня. Предупреждения о магнитных бурях помогают врачам контролировать риски для сердечно-сосудистых больных в дни повышенной активности.

