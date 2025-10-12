Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Солнце снова активно — прогноз магнитных бурь на сегодня

Солнце снова активно — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 16:31
Магнитные бури 12 октября — прогноз геомагнитной активности
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: NW Indiana ER & Hospital

В воскресенье, 12 октября, Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1, которая может повлиять на работу энергосистем и самочувствие метеозависимых людей. Солнечная активность остается низкой, но вероятность небольших вспышек остается.

Об этом сообщил Meteoprog в воскресенье, 12 октября.

Реклама
Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 12 октября

Сегодня ожидается слабая магнитная буря, которая относится к уровню G1. Она может повлиять на работу энергетических систем, а также вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых и пожилых людей. Геомагнитная активность будет оставаться нестабильной в течение всего дня.

В течение последних 24 часов солнечная активность была низкой — на Солнце зафиксировано лишь две вспышки класса B и четыре класса C, которые не влияют на Землю. В Meteoprog прогнозируют, что в воскресенье геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного состояния до слабого шторма. Вероятность малого геомагнитного шторма составляет 25%, а большого — 5%.

Солнечная активность на 12 октября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.
  • Количество солнечных пятен — 28.

Как уберечься метеозависимым людям

Количество солнечных пятен на поверхности светила составляет 28. Во время магнитных бурь организм испытывает дополнительную нагрузку, поэтому врачи советуют больше отдыхать, избегать стрессов и не переутомляться. Стоит пить достаточно воды, ограничить кофе и алкоголь, а также проводить больше времени на свежем воздухе.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями желательно иметь при себе лекарства и следить за артериальным давлением в течение дня. Предупреждения о магнитных бурях помогают врачам контролировать риски для сердечно-сосудистых больных в дни повышенной активности.

Напомним, что новое исследование ученых показало — COVID-19 может иметь значительно более долгие последствия для обоняния, чем считалось ранее, и даже у людей без явных симптомов отмечается ослабление работы рецепторов.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 26 октября Украина перейдет на зимнее время, когда стрелки часов переведут на один час назад, а организму может понадобиться время, чтобы приспособиться к новому режиму.

погода Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации