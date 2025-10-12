Відео
Головна Метео Сонце знову активне — прогноз магнітних бур на сьогодні

Сонце знову активне — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 16:31
Магнітні бурі 12 жовтня — прогноз геомагнітної активності
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: NW Indiana ER & Hospital

У неділю, 12 жовтня, Землю накриє слабка магнітна буря рівня G1, яка може вплинути на роботу енергосистем і самопочуття метеозалежних людей. Сонячна активність залишається низькою, але ймовірність невеликих спалахів залишається.

Про це повідомив Meteoprog у неділю, 12 жовтня.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 12 жовтня

Сьогодні очікується слабка магнітна буря, яка належить до рівня G1. Вона може вплинути на роботу енергетичних систем, а також спричинити погіршення самопочуття у метеозалежних і літніх людей. Геомагнітна активність залишатиметься нестабільною протягом усього дня.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою — на Сонці зафіксовано лише два спалахи класу B та чотири класу C, що не впливають на Землю. У Meteoprog прогнозують, що у неділю геомагнітне поле коливатиметься від нестабільного стану до слабкого шторму. Ймовірність малого геомагнітного шторму становить 25%, а великого — 5%.

Сонячна активність на 12 жовтня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
  • Кількість сонячних плям — 28.

Як уберегтися метеозалежним людям

Кількість сонячних плям на поверхні світила становить 28. Під час магнітних бур організм зазнає додаткового навантаження, тому лікарі радять більше відпочивати, уникати стресів і не перевтомлюватися. Варто пити достатньо води, обмежити каву та алкоголь, а також проводити більше часу на свіжому повітрі.

Людям із серцево-судинними захворюваннями бажано мати при собі ліки та стежити за артеріальним тиском упродовж дня. Попередження про магнітні бурі допомагають лікарям контролювати ризики для серцево-судинних хворих у дні підвищеної активності.

Нагадаємо, що нове дослідження вчених показало — COVID-19 може мати значно довші наслідки для нюху, ніж вважалося раніше, і навіть у людей без явних симптомів відзначається ослаблення роботи рецепторів.

Раніше ми також інформували, що в ніч на 26 жовтня Україна перейде на зимовий час, коли стрілки годинника переведуть на одну годину назад, а організму може знадобитися час, щоб пристосуватися до нового режиму.

Автор:
Людмила Войтюк
Автор:
Людмила Войтюк
