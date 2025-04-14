Магнитные бури 14 апреля — прогноз для метеозависимых

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

В понедельник, 14 апреля, магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии. Несмотря на это значительных магнитных бурь не прогнозируется. Геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 14 апреля

За последние сутки Солнце имело умеренную активность. Всего было зафиксировано девять вспышек класса C и семь мощных — класса M. Самая сильная из них достигла уровня М2,6. Такие вспышки могут вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также вызвать незначительный солнечный радиационный шторм.

На понедельник прогнозируется сохранение умеренной солнечной активности с незначительной вероятностью вспышки самого высокого уровня — класса X.

Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: Pexels

Солнечная активность на 14 апреля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 43

Как облегчить самочувствие во время возмущений магнитного поля

Даже без сильных бурь, изменения в магнитосфере могут вызвать головную боль, усталость, раздражительность, снижение концентрации. Чтобы облегчить свое самочувствие, врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций.

Пейте больше чистой воды и откажитесь от чрезмерного количества кофе и алкоголя.

Старайтесь избегать стрессов и перенапряжения — эмоционального и физического.

Уменьшите время перед экранами, особенно во второй половине дня.

Больше времени проводите на свежем воздухе, если позволяет погода.

Ложитесь спать вовремя: полноценный сон поможет уменьшить чувствительность к изменениям в атмосфере.

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на апрель и назвали дни, когда будут опасные дни для метеозависимых.

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