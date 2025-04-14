Магнітні бурі 14 квітня — прогноз для метеозалежних

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У понеділок, 14 квітня, магнітосфера Землі залишатиметься у збудженому стані. Попри це значних магнітних бур не прогнозується. Геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 14 квітня

За останню добу Сонце мало помірну активність. Загалом було зафіксовано дев’ять спалахів класу C та сім потужніших — класу M. Найсильніший з них досяг рівня М2,6. Такі спалахи можуть спричинити короткочасні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також викликати незначний сонячний радіаційний шторм.

На понеділок прогнозується збереження помірної сонячної активності з незначною ймовірністю спалаху найвищого рівня — класу X.

Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 14 квітня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 43

Як полегшити самопочуття під час збурень магнітного поля:

Навіть без сильних бур, зміни в магнітосфері можуть спричинити головний біль, втому, дратівливість, зниження концентрації. Щоб полегшити своє самопочуття лікарі радять дотримуватися наступних рекомендацій.

Пийте більше чистої води та відмовтесь від надмірної кількості кави й алкоголю.

Намагайтесь уникати стресів і перенапруги — емоційної та фізичної.

Зменште час перед екранами, особливо в другій половині дня.

Більше часу проводьте на свіжому повітрі, якщо дозволяє погода.

Лягайте спати вчасно: повноцінний сон допоможе зменшити чутливість до змін в атмосфері.

Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур на квітень і назвали дні, коли будуть небезпечні дні для метеозалежних.

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