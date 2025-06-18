Какой будет погода 19 июня — прогноз погоды на завтра

Люди гуляют в жару на улице. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 19 июня, в Украине будет преобладать сухая погода благодаря влиянию поля повышенного атмосферного давления. Оно охватит большинство областей страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Какой будет погода 19 июня

Исключением станут Черниговщина, Сумщина, восточные регионы, а также Закарпатье и Карпаты — там ожидается влияние малоактивного атмосферного фронта с северо-запада.

Ветер будет преимущественно западного и северо-западного направления. Особенно в южных и восточных областях днем он местами усилится до 15-20 м/с.

Температурные показатели будут колебаться ночью в промежутке +13...+18 °С, а на побережье морей воздух прогреется до 21 °С.

Днем столбики термометров поднимутся до +25...+30 °С, тогда как на западе и севере страны будет немного прохладнее — +20...+25 °С. В Карпатах ночная температура опустится до +8...+13 °С, днем здесь ожидается +16...+21 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что завтра, в четверг, 19 июня, в Одессе ожидается переменная облачность, однако без осадков. Дневная температура существенно возрастет и достигнет около +30 °C, обещая теплый и комфортный день.

А также о том, что синоптики прогнозируют достаточно жаркое лето.