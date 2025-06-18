Какой будет погода 19 июня — прогноз погоды на завтра

Солнечно, но с сильным ветром — прогноз погоды на завтра
В четверг, 19 июня, в Украине будет преобладать сухая погода благодаря влиянию поля повышенного атмосферного давления. Оно охватит большинство областей страны.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода 19 июня
Исключением станут Черниговщина, Сумщина, восточные регионы, а также Закарпатье и Карпаты — там ожидается влияние малоактивного атмосферного фронта с северо-запада.
Ветер будет преимущественно западного и северо-западного направления. Особенно в южных и восточных областях днем он местами усилится до 15-20 м/с.
Температурные показатели будут колебаться ночью в промежутке +13...+18 °С, а на побережье морей воздух прогреется до 21 °С.
Днем столбики термометров поднимутся до +25...+30 °С, тогда как на западе и севере страны будет немного прохладнее — +20...+25 °С. В Карпатах ночная температура опустится до +8...+13 °С, днем здесь ожидается +16...+21 °С.
Напомним, что завтра, в четверг, 19 июня, в Одессе ожидается переменная облачность, однако без осадков. Дневная температура существенно возрастет и достигнет около +30 °C, обещая теплый и комфортный день.
А также о том, что синоптики прогнозируют достаточно жаркое лето.
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