Якою буде погода 19 червня - прогноз погоди на завтра

Сонячно, але з сильним вітром — прогноз погоди на завтра
У четвер, 19 червня, в Україні переважатиме суха погода завдяки впливу поля підвищеного атмосферного тиску. Він охопить більшість областей країни.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода 19 червня
Винятком стануть Чернігівщина, Сумщина, східні регіони, а також Закарпаття і Карпати — там очікується вплив малоактивного атмосферного фронту з північного заходу.
Вітер буде переважно західного та північно-західного напрямку. Особливо в південних і східних областях вдень він місцями посилиться до 15-20 м/с.
Температурні показники коливатимуться вночі у проміжку +13...+18 °С, а на узбережжі морів повітря прогріється до 21 °С.
Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25...+30 °С, тоді як на заході та півночі країни буде трохи прохолодніше — +20...+25 °С. В Карпатах нічна температура опуститься до +8...+13 °С, вдень тут очікується +16...+21 °С.
Нагадаємо, що завтра, у четвер, 19 червня, в Одесі очікується перемінна хмарність, проте без опадів. Денна температура суттєво зросте і досягне близько +30 °C, обіцяючи теплий і комфортний день.
А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.
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