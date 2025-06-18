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Головна Метео Сонячно, але з сильним вітром — прогноз погоди на завтра

Сонячно, але з сильним вітром — прогноз погоди на завтра

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Дата публікації: 18 червня 2025 18:45
Якою буде погода 19 червня - прогноз погоди на завтра
Люди гуляють у спеку на вулиці. Фото: Новини. LIVE
Ключові моменти Якою буде погода 19 червня

У четвер, 19 червня, в Україні переважатиме суха погода завдяки впливу поля підвищеного атмосферного тиску. Він охопить більшість областей країни.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Якою буде погода 19 червня

Винятком стануть Чернігівщина, Сумщина, східні регіони, а також Закарпаття і Карпати — там очікується вплив малоактивного атмосферного фронту з північного заходу.

Вітер буде переважно західного та північно-західного напрямку. Особливо в південних і східних областях вдень він місцями посилиться до 15-20 м/с.

Температурні показники коливатимуться вночі у проміжку +13...+18 °С, а на узбережжі морів повітря прогріється до 21 °С.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25...+30 °С, тоді як на заході та півночі країни буде трохи прохолодніше — +20...+25 °С. В Карпатах нічна температура опуститься до +8...+13 °С, вдень тут очікується +16...+21 °С.

Сонячно, але з сильним вітром — прогноз погоди на завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що завтра, у четвер, 19 червня, в Одесі очікується перемінна хмарність, проте без опадів. Денна температура суттєво зросте і досягне близько +30 °C, обіцяючи теплий і комфортний день.

А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.

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Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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