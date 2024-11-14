Прогноз магнитных бурь на сегодня, 14 ноября

Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь в пятницу, 15 ноября, не ожидается. Однако из-за вспышек возможен солнечный радиационный шторм.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 15 ноября
Магнитосфера Земли сейчас находится в возбужденном состоянии. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна класса М1,7.
Вспышки класса M считаются средними среди мощных. Известно, что M1.7 может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также солнечный радиационный шторм.
Прогнозируется, что геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня.
Солнечная активность на 15 ноября:
- возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 30%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- количество солнечных пятен — 39.
Как спастись от воздействия метеозависимых магнитных бурь:
- минимизировать употребление кофеина и алкоголя;
- соблюдать режим дня;
- регулярно и правильно питаться;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- отказаться от чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, в Украине можно будет увидеть один из самых известных метеорных потоков — Леониды. Этот звездопад известен своими яркими и быстрыми метеорами.
Также новое фото от космического телескопа Габбл опубликовало NASA, на котором изображено космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045.
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