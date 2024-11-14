Прогноз магнитных бурь на сегодня, 14 ноября

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в пятницу, 15 ноября, не ожидается. Однако из-за вспышек возможен солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 15 ноября

Магнитосфера Земли сейчас находится в возбужденном состоянии. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна класса М1,7.

Вспышки класса M считаются средними среди мощных. Известно, что M1.7 может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также солнечный радиационный шторм.

Прогнозируется, что геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня.

Солнечная активность на 15 ноября:

возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 30%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

количество солнечных пятен — 39.

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как спастись от воздействия метеозависимых магнитных бурь:

минимизировать употребление кофеина и алкоголя;

соблюдать режим дня;

регулярно и правильно питаться;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

отказаться от чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, в Украине можно будет увидеть один из самых известных метеорных потоков — Леониды. Этот звездопад известен своими яркими и быстрыми метеорами.

Также новое фото от космического телескопа Габбл опубликовало NASA, на котором изображено космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045.