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Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

14 ноября 2024 16:19
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня, 14 ноября
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитных бурь в пятницу, 15 ноября, не ожидается. Однако из-за вспышек возможен солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитосфера Земли сейчас находится в возбужденном состоянии. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. За последние 24 часа на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна класса М1,7.

Вспышки класса M считаются средними среди мощных. Известно, что M1.7 может вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также солнечный радиационный шторм.

Прогнозируется, что геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня. 

Солнечная активность на 15 ноября:

  • возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 30%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • количество солнечных пятен — 39.
Магнитные бури 15 ноября
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как спастись от воздействия метеозависимых магнитных бурь:

  • минимизировать употребление кофеина и алкоголя;
  • соблюдать режим дня;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • отказаться от чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, в Украине можно будет увидеть один из самых известных метеорных потоков — Леониды. Этот звездопад известен своими яркими и быстрыми метеорами.

Также новое фото от космического телескопа Габбл опубликовало NASA, на котором изображено космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045.

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