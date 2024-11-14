Прогноз магнітних бур на сьогодні, 14 листопада

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у п'ятницю, 15 листопада, не очікується. Однак через спалахи можливий сонячний радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 листопада

Магнітосфера Землі наразі знаходиться у збудженому стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За останні 24 години на Сонці сталися шість спалахів класу С та один класу М1,7.

Спалахи класу M вважаються середніми серед потужних. Відомо, що M1.7 може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також сонячний радіаційний шторм.

Прогнозується, що геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня.

Сонячна активність на 15 листопада:

можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 30%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 39.

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як врятуватися від впливу магнітних бур метеозалежним:

мінімізувати вживання кофеїну та алкоголю;

дотримуватися режиму дня;

регулярно та правильно харчуватися;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

відмовитися від надмірних фізичних навантажень, більше відпочивати;

спати щонайменше 7-8 годин на добу.

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