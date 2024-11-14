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Сонячний радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні

14 листопада 2024 16:19
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 14 листопада
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітних бур у п'ятницю, 15 листопада, не очікується. Однак через спалахи можливий сонячний радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 листопада

Магнітосфера Землі наразі знаходиться у збудженому стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За останні 24 години на Сонці сталися шість спалахів класу С та один класу М1,7.

Спалахи класу M вважаються середніми серед потужних. Відомо, що M1.7 може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також сонячний радіаційний шторм.

Прогнозується, що геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня. 

Сонячна активність на 15 листопада:

  • можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 30%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
  • кількість сонячних плям — 39.
Магнітні бурі 15 листопада
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як врятуватися від впливу магнітних бур метеозалежним:

  • мінімізувати вживання кофеїну та алкоголю;
  • дотримуватися режиму дня;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • відмовитися від надмірних фізичних навантажень, більше відпочивати;
  • спати щонайменше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, в Україні можна буде побачити один з найвідоміших метеорних потоків — Леоніди. Цей зорепад відомий своїми яскравими та швидкими метеорами.

Також нове фото від космічного телескопа Габбл опублікувало NASA, на якій зображено космічне переплетення двох галактик MCG+05-31-045.

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