Прогноз магнітних бур на сьогодні, 14 листопада

Сонячний радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур у п'ятницю, 15 листопада, не очікується. Однак через спалахи можливий сонячний радіаційний шторм.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 15 листопада
Магнітосфера Землі наразі знаходиться у збудженому стані. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За останні 24 години на Сонці сталися шість спалахів класу С та один класу М1,7.
Спалахи класу M вважаються середніми серед потужних. Відомо, що M1.7 може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також сонячний радіаційний шторм.
Прогнозується, що геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня.
Сонячна активність на 15 листопада:
- можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 30%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
- кількість сонячних плям — 39.
Як врятуватися від впливу магнітних бур метеозалежним:
- мінімізувати вживання кофеїну та алкоголю;
- дотримуватися режиму дня;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- відмовитися від надмірних фізичних навантажень, більше відпочивати;
- спати щонайменше 7-8 годин на добу.
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