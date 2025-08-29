Прогноз погоды в Украине на завтра, 30 августа, от Укргидрометцентра и Натальи Диденко

Люди на прогулке летом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 30 августа, ожидается жаркой. Местами температура воздуха повысится до +34 °С. Локальные дожди возможны лишь в одной области страны.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 30 августа от Укргидрометцентра

В течение суток ожидается небольшая облачность. Осадков не предвидится.

Погода в Украине 30 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, а в Приазовье и восточных областях днем возможны порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +13...+18 °С, на юге до +34 °С. В Карпатах ночью будет +7...+12 °С, днем +20...+25 °С.

Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко

Синоптик отметила, что жара завершит летний сезон в Украине. Завтра в большинстве областей максимальная температура воздуха будет +28...+33 °С. Ночью ожидается +14...+19 °С, на юге до +20 °С.

По словам Диденко, антициклон "упирается боком" и не пускает атлантическую влагу в Украину.

Погода в Украине. Фото: facebook.com/tala.didenko

Локальные осадки возможны лишь в Донецкой области.

В Киеве также будет жаркая погода. Там температура воздуха повысится до +28...+31 °С.

"Ощутимое ослабление жары, некий крен в сторону осени, ориентировочно состоится после 6 сентября", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погоду на Львовщине завтра будет определять поле пониженного атмосферного давления. Там температура воздуха прогреется до +32 °С.

Кроме того, Новини.LIVE подготовили подробное расписание магнитных бурь на сентябрь 2025 года.