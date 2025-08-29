Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Сонячне прощання з літом — де завтра прогріється до +34 °С

Сонячне прощання з літом — де завтра прогріється до +34 °С

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 21:01
Прогноз погоди в Україні на завтра, 30 серпня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Люди на прогулянці влітку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 30 серпня, очікується спекотною. Місцями температура повітря підвищиться до +34 °С. Локальні дощі можливі лише в одній області країни.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 30 серпня від Укргідрометцентру 

Протягом доби очікується невелика хмарність.  Опадів не передбачається. 

Прогноз погоди в Україні на 30 серпня
Погода в Україні 30 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а в Приазовʼї та східних областях вдень можливі пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +13...+18 °С, на півдні до +34 °С. У Карпатах вночі буде +7...+12 °С, вдень +20...+25 °С.

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Синоптик зауважила, що спека завершить літній сезон в Україні. Завтра у більшості областей максимальна температура повітря буде +28...+33 °С. Вночі очікується +14...+19 °С, на півдні до +20 °С.

За словами Діденко, антициклон "упирається боком" та не пускає атлантичну вологу в Україну.

Погода в Україні 29 серпня
Погода в Україні. Фото: facebook.com/tala.didenko

Локальні опади можливі лише в Донецькій області.

У Києві також буде спекотна погода. Там температура повітря підвищиться до +28...+31 °С.

"Відчутне послаблення спеки, такий собі крен у бік осені, орієнтовно відбудеться після 6 вересня", — додала Діденко.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погоду на Львівщині завтра буде визначати поле пониженого атмосферного тиску. Там температура повітря прогріється до +32 °С.

Крім того, Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на вересень 2025 року.

погода Укргідрометцентр Україна Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації