Прогноз погоди в Україні на завтра, 30 серпня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Погода в Україні завтра, 30 серпня, очікується спекотною. Місцями температура повітря підвищиться до +34 °С. Локальні дощі можливі лише в одній області країни.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 30 серпня від Укргідрометцентру
Протягом доби очікується невелика хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер переважно буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а в Приазовʼї та східних областях вдень можливі пориви до 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +13...+18 °С, на півдні до +34 °С. У Карпатах вночі буде +7...+12 °С, вдень +20...+25 °С.
Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко
Синоптик зауважила, що спека завершить літній сезон в Україні. Завтра у більшості областей максимальна температура повітря буде +28...+33 °С. Вночі очікується +14...+19 °С, на півдні до +20 °С.
За словами Діденко, антициклон "упирається боком" та не пускає атлантичну вологу в Україну.
Локальні опади можливі лише в Донецькій області.
У Києві також буде спекотна погода. Там температура повітря підвищиться до +28...+31 °С.
"Відчутне послаблення спеки, такий собі крен у бік осені, орієнтовно відбудеться після 6 вересня", — додала Діденко.
Нагадаємо, погоду на Львівщині завтра буде визначати поле пониженого атмосферного тиску. Там температура повітря прогріється до +32 °С.
