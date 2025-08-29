Прогноз погоди в Україні на завтра, 30 серпня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Люди на прогулянці влітку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 30 серпня, очікується спекотною. Місцями температура повітря підвищиться до +34 °С. Локальні дощі можливі лише в одній області країни.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 30 серпня від Укргідрометцентру

Протягом доби очікується невелика хмарність. Опадів не передбачається.

Погода в Україні 30 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а в Приазовʼї та східних областях вдень можливі пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +13...+18 °С, на півдні до +34 °С. У Карпатах вночі буде +7...+12 °С, вдень +20...+25 °С.

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Синоптик зауважила, що спека завершить літній сезон в Україні. Завтра у більшості областей максимальна температура повітря буде +28...+33 °С. Вночі очікується +14...+19 °С, на півдні до +20 °С.

За словами Діденко, антициклон "упирається боком" та не пускає атлантичну вологу в Україну.

Погода в Україні. Фото: facebook.com/tala.didenko

Локальні опади можливі лише в Донецькій області.

У Києві також буде спекотна погода. Там температура повітря підвищиться до +28...+31 °С.

"Відчутне послаблення спеки, такий собі крен у бік осені, орієнтовно відбудеться після 6 вересня", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погоду на Львівщині завтра буде визначати поле пониженого атмосферного тиску. Там температура повітря прогріється до +32 °С.

Крім того, Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на вересень 2025 року.