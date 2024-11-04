Прогноз погоды в Украине 5 ноября.

Снега будет больше — синоптики огорчили прогнозом на завтра
В Украине во вторник, 5 ноября, ожидается облачная погода. Обойдётся без осадков, однако возможно серьезное похолодание.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В Украине во вторник, 5 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без осадков, лишь в восточных областях ночью небольшой мокрый снег.
В западных областях ночью и утром местами туман.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, ночью в юго-восточной части и восточных областях местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 0...-5 °С;
- днем +3...+8°С, на востоке страны 0...+5°С.
Напомним, стихия уже наделала беды в Киеве и области, ураган срывал крыши домов и валил деревья.
Ранее в Укргидрометцентре предупреждали о мокром снеге, морозе и сильных порывах ветра 15-20 м/с.
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