Прогноз погоды в Украине 5 ноября.

Снегопад в Украине. Фото иллюстративное: Reuters

В Украине во вторник, 5 ноября, ожидается облачная погода. Обойдётся без осадков, однако возможно серьезное похолодание.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В Украине во вторник, 5 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без осадков, лишь в восточных областях ночью небольшой мокрый снег.

В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, ночью в юго-восточной части и восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха:

ночью 0...-5 °С;

днем +3...+8°С, на востоке страны 0...+5°С.

Погода в Украине 5 ноября. Фото: скриншот

Напомним, стихия уже наделала беды в Киеве и области, ураган срывал крыши домов и валил деревья.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали о мокром снеге, морозе и сильных порывах ветра 15-20 м/с.