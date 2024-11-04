Прогноз погоди в Україні 5 листопада — очікується сніг

Снігопад в України. Фото ілюстративне: Reuters

В Україні у вівторок, 5 листопада, очікується хмарна погода. Обійдеться без опадів, проте можливе серйозне похолодання.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 5 листопада

В Україні у вівторок, 5 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без опадів, лише у східних областях вночі невеликий мокрий сніг.

У західних областях вночі та вранці подекуди туман.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, вночі у південно-східній частині та східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря:

вночі 0...-5 °С;

вдень +3...+8 °С, на сході країни 0...+5 °С.

Погода в Україні 5 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, стихія вже наробила лиха у Києві та області, буревій зривав дахи будинків та валив дерева.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали про мокрий сніг, мороз та сильні пориви вітру 15-20 м/с.