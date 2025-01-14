Погода в Украине 15 января — прогноз Укргидрометцентра

Люди идут по улице в снегопад. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Погода в Украине в среду, 15 января, будет облачной, западные и местами северные области охватит снегопад. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Температура воздуха ночью опустится до -6 °C, а днем не поднимется выше +3°C, однако на юге будет гораздо теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 15 января

По прогнозу синоптиков, на западе и местами на севере ожидается незначительный снег, днем местами с дождем. Также предупреждают о гололедице на дорогах в западных, северных и Винницкой областях. Ветер будет юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит -6...+1 °C, днем — -2...+3 °C, в Одесской области и Крыму — до +5 °C. В Карпатах ударят морозы: ночью — -14...-9 °C, а днем -6...-1 °C.

Прогноз погоды в Украине 15 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 15 января

В Киевской области синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков, лишь днем местами снег с дождем, дороги покроет гололедица. Температура воздуха ночью опустится до -6...-1 °C, а днем будет немного теплее -2...+3 °C. В Киеве ночью тоже будет мороз -3...-1 °C, а днем прогнозируется около 0 °C.

Прогноз погоды в Киеве 15 января. Фото: Meteoprog

Напомним, что синоптик Наталка Диденко прогнозирует в Украине 15 января морозную погоду. По ее данным, температура воздуха не поднимется выше 0 °C.

Также в Харькове 15 января будет преобладать облачная погода, днем возможен снег. Воздух прогреется не более чем до 0 °C.