Погода в Україні на 15 січня від Діденко — де будуть морози

Синоптик Діденко назвала регіони, в яких завтра буде найхолодніше
В Україні у середу, 15 січня, прогнозують морозну погоду. Температура повітря протягом дня буде в межах -3...0 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 15 січня
Завтра вдень сніг буде танути, тому може на дорогах може ускладнитися ситуація. На території України прогнозують відсутність опадів, а на півдні навіть буде сонячно.
Водночас найнижча температура повітря вночі очікується у південній частині України (окрім Карпат) — -8...-4 °C, а в решти областей -6...-2 °C. Вдень поступово потеплішає, але на заході буде свіжа погода — -3...0 °C.
За словами Діденко, надалі в Україні температура повітря буде поступово підвищуватися.
Погода у Києві 15 січня
У Києві сьогодні вночі буде невеликий мороз -3...-1 °C, а протягом дня температура повітря коливатиметься близько 0 °C. Вночі та вранці очікується західний рвучкий вітер, а вдень він стихне.
Синоптик не прогнозує якихось серйозних опадів в столиці завтра. Можливий хіба що місцями невеликий сніг.
Раніше синоптики попереджали, що на початку тижня до України прийде антициклон Beate, вплив якого призведе до зниження температури повітря.
Також в Харкові зафіксували температурний рекорд. 8 січня було аномально тепло — +8,9 °С.
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