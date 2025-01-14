Погода в Україні на 15 січня від Діденко — де будуть морози

Люди йдуть вулицею взимку. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 15 січня, прогнозують морозну погоду. Температура повітря протягом дня буде в межах -3...0 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Завтра вдень сніг буде танути, тому може на дорогах може ускладнитися ситуація. На території України прогнозують відсутність опадів, а на півдні навіть буде сонячно.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Водночас найнижча температура повітря вночі очікується у південній частині України (окрім Карпат) — -8...-4 °C, а в решти областей -6...-2 °C. Вдень поступово потеплішає, але на заході буде свіжа погода — -3...0 °C.

За словами Діденко, надалі в Україні температура повітря буде поступово підвищуватися.

Скриншот допису Діденко

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У Києві сьогодні вночі буде невеликий мороз -3...-1 °C, а протягом дня температура повітря коливатиметься близько 0 °C. Вночі та вранці очікується західний рвучкий вітер, а вдень він стихне.

Синоптик не прогнозує якихось серйозних опадів в столиці завтра. Можливий хіба що місцями невеликий сніг.

Раніше синоптики попереджали, що на початку тижня до України прийде антициклон Beate, вплив якого призведе до зниження температури повітря.

Також в Харкові зафіксували температурний рекорд. 8 січня було аномально тепло — +8,9 °С.