Погода в Украине на 15 января от Диденко - где будут морозы

Люди идут по улице зимой. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 15 января, прогнозируют морозную погоду. Температура воздуха в течение дня будет в пределах -3...0 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 15 января

Завтра днем снег будет таять, поэтому может на дорогах может осложниться ситуация. На территории Украины прогнозируют отсутствие осадков, а на юге даже будет солнечно.

Температурная карта. Фото: Метеопост

В то же время самая низкая температура воздуха ночью ожидается в южной части Украины (кроме Карпат) — -8...-4 °C, а в остальных областях -6...-2 °C. Днем постепенно потеплеет, но на западе будет свежая погода — -3...0 °C.

По словам Диденко, в дальнейшем в Украине температура воздуха будет постепенно повышаться.

Скриншот поста Диденко

Погода в Киеве 15 января

В Киеве сегодня ночью будет небольшой мороз -3...-1 °C, а в течение дня температура воздуха будет колебаться около 0 °C. Ночью и утром ожидается западный порывистый ветер, а днем он стихнет.

Синоптик не прогнозирует каких-то серьезных осадков в столице завтра. Возможен разве что местами небольшой снег.

Ранее синоптики предупреждали, что в начале недели в Украину придет антициклон Beate, влияние которого приведет к понижению температуры воздуха.

Также в Харькове зафиксировали температурный рекорд. 8 января было аномально тепло — +8,9°С.