Погода в Україні 15 січня — прогноз Укргідрометцентру

Люди йдуть вулицею в снігопад. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Погода в Україні в середу, 15 січня, буде хмарною, західні та місцями північні області охопить снігопад. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Температура повітря вночі опуститься до -6 °C, а вдень не підійметься вище +3 °C, однак на півдні буде значно тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 15 січня

За прогнозом синоптиків, на заході та подекуди на півночі очікується незначний сніг, вдень місцями з дощем. Також попереджають про ожеледицю на дорогах у західних, північних та Вінницькій областях. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -6...+1 °C, вдень — -2...+3 °C, в Одеській області та Криму — до +5 °C. У Карпатах вдарять морози: вночі — -14...-9 °C, а вдень -6...-1 °C.

Прогноз погоди в Україні 15 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 15 січня

У Київській області синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів, лише вдень подекуди сніг із дощем, дороги вкриє ожеледиця. Температура повітря вночі опуститься до -6...-1 °C, а вдень буде трішки тепліше — -2...+3 °C. У Києві вночі теж буде мороз — -3...-1 °C, а вдень прогнозується близько 0 °C.

Прогноз погоди в Києві 15 січня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в Україні 15 січня морозну погоду. За її даними, температура повітря не підійметься вище 0 °C.

Також у Харкові 15 січня переважатиме хмарна погода, вдень можливий сніг. Повітря прогріється не більш як до 0 °C.