Погода в Украине — прогноз от Укргидрометцентра на 12 декабря

Девушка в шарфе. Фото: Новини.LIVE

Завтра синоптики прогнозируют в Украине снег и мороз. Во многих регионах будет гололедица, поэтому водителям следует быть осмотрительными на дорогах.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в среду, 11 декабря.

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Прогноз погоды в Украине на 12 декабря

Как отмечают в Укргидрометцентре, в четверг в Украине будет облачная погода. Следует ожидать на осадки преимущественно в виде снега. На юге и востоке возможен умеренный дождь с мокрым снегом.

Погода в Украине 12 декабря. Фото: Укргидрометцентр

В большинстве центральных и Харьковской областях ночью местами будет гололедица и налипание мокрого снега. Днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях осадки не прогнозируются. В Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах в этот день будет гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем -4...+1°C. На юге и юго-востоке страны 0...+5°C. На высокогорье Карпат ночью прогнозируют -3...-8°C, а днем -1...-6°C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что на Украину надвигаются сильные морозы и снега. В части областей следует ожидать сухую морозную погоду в четверг, 12 декабря.

Во Львове после снегопада непрерывно работала снегоуборочная техника и дворники. Некоторые руководители коммунальных служб получили выговоры из-за проблем с организацией уборки.