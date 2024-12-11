Погода в Україні — прогноз від Укргідрометцентру на 12 грудня

Дівчина у шарфі. Фото: Новини.LIVE

Завтра синоптики прогнозують в Україні сніг та мороз. У багатьох регіонах буде ожеледиця, тому водіям варто бути обачними на дорогах.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у середу, 11 грудня.

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Прогноз погоди в Україні на 12 грудня

Як зазначають в Укргідрометцентрі, у четвер в Україні буде хмарна погода. Варто чекати на невеликі опади переважно у вигляді снігу. На півдні та сході країни можливий помірний дощ з мокрим снігом.

Погода в Україні 12 грудня. Фото: Укргідрометцентр

У більшості центральних та Харківській областях вночі подекуди буде ожеледь та налипання мокрого снігу. Вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях опадів не прогнозують. В Україні, крім півдня та південного сходу, на дорогах в цей день буде ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень -4...+1 °C. На півдні та південному сході країни 0...+5 °C. На високогір'ї Карпат вночі прогнозують -3...-8 °C, а вдень -1...-6 °C.

Надаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Україну насуваються сильні морози та сніги. В частині областей варто очікувати на суху морозну погоду у четвер, 12 грудня.

У Львові після снігопаду безперервно працювала снігоприбиральна техніка та двірники. Деякі керівники комунальних служб отримали догани через проблеми з організацією прибирання.