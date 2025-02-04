Прогноз погоды в Украине 4 февраля — синоптики предупредили о снеге

Заснеженные Карпаты. Иллюстративное фото: УНИАН

Сегодня, во вторник, 4 февраля, синоптики обещают облачную погоду, а Карпаты накроет мороз. В других регионах тоже похолодает и может выпасть снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 4 февраля

Весь день в Украине ожидается облачная погода. Лишь в большинстве южных областей, и на крайнем западе страны обойдется без осадков, а в остальных будет идти снег. На юго-востоке и востоке страны на дорогах местами гололедица, поэтому водителям и пешеходам надо быть осторожными.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...+2 °С, а в Карпатах до -5 °С.

Погода в Украине 4 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 4 февраля

По прогнозам синоптиков, сегодня в столичном регионе местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха от -3 °C до +2 °C. Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с.

В самом Киеве будет около 0 °C.

Прогноз погоды в Киеве на 4 февраля

Прогноз от Наталки Диденко

Наталка Диденко прогнозирует, что сегодня в течение дня столбики термометров будут колебаться от -2 °C до +2 °C.

"Местами в Украине будет выпадать незначительный снег, так, больше для красивой картинки", — говорится в сообщении.

Карта осадков. Фото: Ventusky

В Киеве местами снег и гололедица на дорогах. Дневная температура около 0 °C.

Сообщение Диденко в Telegram

А в Харькове 4 февраля ударят сильные морозы. Синоптики призывают горожан подготовиться. В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует в некоторых регионах Украины снегопады.