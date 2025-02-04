Прогноз погоди в Україні 4 лютого — синоптики попередили про сніг

Засніжені Карпати. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогодні, у вівторок, 4 лютого, синоптики обіцяють хмарну погоду, а Карпати накриє мороз. В інших регіонах теж похолоднішає і може випасти сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 4 лютого

Весь день в Україні очікується хмарна погода. Лише у більшості південних областей, і на крайньому заході країни обійдеться без опадів, а в інших сніжитиме. На південному сході та сході країни на дорогах подекуди ожеледиця, тому водіям та пішоходам треба бути обережними.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...+2 °С, а в Карпатах до -5 °С.

Погода в Україні 4 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 4 лютого

За прогнозами синоптиків, сьогодні у столичному регіоні місцями очікується невеликий сніг. Температура повітря від -3 °C до +2 °C. Вітер північно-західного напрямку, 5-10 м/с.

У самому Києві буде близько 0 °C.

Прогноз погоди у Києві на 4 лютого

Прогноз від Наталії Діденко

Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться від -2 °C до +2 °C.

"Місцями в Україні випадатиме незначний сніг, так, більше для красивої картинки", — йдеться у повідомленні.

Карта опадів. Фото: Ventusky

У Києві місцями сніг та ожеледиця на дорогах. Денна температура близько 0 °C.

Повідомлення Діденко у Telegram

А у Харкові 4 лютого вдарять сильні морози. Синоптики закликами містян підготуватися. Водночас синоптик Наталка Діденко прогнозує у деяких регіонах України снігопади.