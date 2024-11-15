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Снег, дождь и гололед — синоптики дали прогноз погоды на сегодня

15 ноября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 15 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди на улице во время мокрого снега. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 15 ноября, сообщили синоптики. Будет облачно. Ожидаются небольшой снег и дождь.

Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 15 ноября
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет держаться в пределах +3...-2 °С. Днем потеплеет до 0…+5 °С, а в южной части — до +4…+9 °С.

Карта температур в Украине на 15 ноября
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Скорость преимущественно западного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +3...-2 °С, а днем потеплеет до 0...+5 °С. В столице ночью будет около 0 °С, а днем +1...+3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 15 ноября везде в Украине будет облачная погода. На западе, севере и центре пройдет мокрый снег. На юге и на востоке без существенных осадков.

Осадки 15 ноября
Карта осадков на 15 ноября

Северо-западный ветер будет умеренным, но на западе Украины — сильным. Температура воздуха ночью составит около 0 °С, днем +1...+4 °С.

В Киеве пройдет мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся до 0 °С, а днем воздух прогреется до +2 °С.

Ранее Наталка Диденко сообщила, что 15 ноября ожидается мокрый снег. А вот на выходных в Украину придет потепление. Днем температура воздуха будет составлять до +12 °С.

Также мы сообщали, что 14 ноября в северной части Одесской области выпал первый снег. Правда, он был мелкий и таял, не долетая до земли.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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