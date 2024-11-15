Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 15 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди на вулиці під час мокрого снігу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 15 листопада, повідомили синоптики. Буде хмарно. Очікуються невеликий сніг і дощ.

Про це в четвер, 14 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 15 листопада

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі триматиметься в межах +3...-2 °С. Удень потеплішає до 0...+5 °С, а в південній частині — до +4...+9 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно. Очікуються невеликий мокрий сніг і дощ. Швидкість переважно західного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +3...-2 °С, а вдень потеплішає до 0...+5 °С. У столиці вночі буде близько 0 °С, а вдень +1...+3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 15 листопада повсюди в Україні буде хмарна погода. На заході, півночі та в центрі пройде мокрий сніг. На півдні та сході без істотних опадів.

Карта опадів на 15 листопада

Північно-західний вітер буде помірним, але на заході України — сильним. Температура повітря вночі становитиме близько 0 °С, удень +1...+4 °С.

У Києві буде мокрий сніг. Уночі стовпчики термометрів опустяться до 0 °С, а вдень повітря прогріється до +2 °С.

Раніше Наталка Діденко повідомила, що 15 листопада очікується мокрий сніг. А от вихідними в Україну прийде потепління. Удень температура повітря становитиме до +12 °С.

Також ми повідомляли, що 14 листопада в північній частині Одеській області випав перший сніг. Щоправда, він був дрібний і танув, не долітаючи до землі.