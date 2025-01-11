Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Снег, но тепло — прогноз погоды в Украине на сегодня arrow

Снег, но тепло — прогноз погоды в Украине на сегодня

11 января 2025 05:05
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на выходные, 11 января — снег и тепло
Влюбленная пара в заснеженном парке. Иллюстративное фото: pexels.com
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине сегодня, в пятницу, по прогнозам синоптиков ожидается действительно совсем не зимней. Однако в некоторых областях стоит ожидать метель.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине на 11 января

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют на субботу облачную погоду, но с прояснениями. В Карпатах температура снизится днем от -3 °C до -8 °C. Также следует ожидать выпадения снега.

На севере и в центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях днем осадков не прогнозируется. Температура от 0 °C до +5 °C.

На всей остальной территории Украины днем возможны небольшие дожди, а температура повысится до совсем не зимних +10 °C.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами возможно образование гололеда. Ветер западный и юго-западный, с порывами 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 11 января
Прогноз погоды в Украине на 11 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о снеголавинной опасности

В Укргидрометцентре предупреждают, что в связи со снижением температуры в Карпатах, а также из-за снегопадов и метелей, ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

  • 11-12 января на высокогорье восточной части Закарпатской области;
  • 11-13 января на высокогорье Ивано-Франковской области.
Снеголавинная опасность
Предупреждение о снеголавинной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 января от Наталки Диденко

Метеоролог прогнозирует на сегодня не такую уж зимнюю, но все же более близкую к нулю погоду. Днем в большинстве областей столбики термометров будут показывать от -1 °C до +3 °C.

На юге и востоке страны 11 января еще удержится теплая погода, однако уже в воскресенье и там температура начнет снижаться.

В субботу в северных и центральных областях Диденко прогнозирует дождь и мокрый снег. Днем и вечером 11 января осадки будут наиболее вероятны в восточных областях и в западных регионах.

Карта осадков
Карта осадков (снег) по состоянию на 11 января 13:00. Фото: Ventusky

Ранее синоптики дали прогноз погоды на выходные. Погода в Украине будет облачной и с осадками.

А новые данные, обнародованные климатической службой Copernicus, свидетельствуют, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений и первым, когда средняя глобальная температура пересечет отметку в 1,5 °C выше доиндустриального уровня.

погода Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

05:05 Снег, но тепло — прогноз погоды в Украине на сегодня

04:30 В Польше второй набор в Украинский легион — записались женщины

04:04 Путину должно быть больно и отдавать землю нельзя — Зеленский

03:47 Санкции против РФ не для переговоров — там к ним не готовы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

03:26 На фронт ищут знатоки финансов — кого приглашают в "Азов"

02:30 Когда могут исключить из военного учета — четыре основания

01:32 Солдата отказали уволить, несмотря на больную мать — решение суда

01:30 Раненые бойцы ВСУ получили специальную одежду — что в нее входит

00:30 Региональная ВВК не подписала решение штатной — что делать

05:05 Снег, но тепло — прогноз погоды в Украине на сегодня

04:30 В Польше второй набор в Украинский легион — записались женщины

04:04 Путину должно быть больно и отдавать землю нельзя — Зеленский

03:47 Санкции против РФ не для переговоров — там к ним не готовы

03:26 На фронт ищут знатоки финансов — кого приглашают в "Азов"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

02:30 Когда могут исключить из военного учета — четыре основания

01:32 Солдата отказали уволить, несмотря на больную мать — решение суда

01:30 Раненые бойцы ВСУ получили специальную одежду — что в нее входит

00:30 Региональная ВВК не подписала решение штатной — что делать

00:15 Туск сделал заявление об эксгумации тел Волынской трагедии

Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия