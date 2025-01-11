Погода в Украине на выходные, 11 января — снег и тепло

Влюбленная пара в заснеженном парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода в Украине сегодня, в пятницу, по прогнозам синоптиков ожидается действительно совсем не зимней. Однако в некоторых областях стоит ожидать метель.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине на 11 января

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют на субботу облачную погоду, но с прояснениями. В Карпатах температура снизится днем от -3 °C до -8 °C. Также следует ожидать выпадения снега.

На севере и в центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях днем осадков не прогнозируется. Температура от 0 °C до +5 °C.

На всей остальной территории Украины днем возможны небольшие дожди, а температура повысится до совсем не зимних +10 °C.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами возможно образование гололеда. Ветер западный и юго-западный, с порывами 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 11 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о снеголавинной опасности

В Укргидрометцентре предупреждают, что в связи со снижением температуры в Карпатах, а также из-за снегопадов и метелей, ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

11-12 января на высокогорье восточной части Закарпатской области;

11-13 января на высокогорье Ивано-Франковской области.

Предупреждение о снеголавинной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 января от Наталки Диденко

Метеоролог прогнозирует на сегодня не такую уж зимнюю, но все же более близкую к нулю погоду. Днем в большинстве областей столбики термометров будут показывать от -1 °C до +3 °C.

На юге и востоке страны 11 января еще удержится теплая погода, однако уже в воскресенье и там температура начнет снижаться.

В субботу в северных и центральных областях Диденко прогнозирует дождь и мокрый снег. Днем и вечером 11 января осадки будут наиболее вероятны в восточных областях и в западных регионах.

Карта осадков (снег) по состоянию на 11 января 13:00. Фото: Ventusky

Ранее синоптики дали прогноз погоды на выходные. Погода в Украине будет облачной и с осадками.

А новые данные, обнародованные климатической службой Copernicus, свидетельствуют, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений и первым, когда средняя глобальная температура пересечет отметку в 1,5 °C выше доиндустриального уровня.