Погода в Україні на вихідні, 11 січня — сніг та тепло

Закохана пара в засніженому парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода в Україні сьогодні, у п'ятницю, за прогнозами синоптиків очікується дійсно зовсім не зимовою. Проте у деяких областях варто очікувати на хуртовину.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні на 11 січня

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують на суботу хмарну погоду, але з проясненнями. У Карпатах температура знизиться вдень від -3 °C до -8 °C. Також слід очікувати випадіння снігу.

На півночі та у центральних областях, а також в Одеській та Миколаївській областях вдень опадів не прогнозується. Температура від 0 °C до +5 °C.

На всій іншій території України вдень можливі невеликі дощі, а температура підвищиться до зовсім не зимних +10 °C.

На дорогах країни, окрім півдня та південного сходу, місцями можливе утворення ожеледиці. Вітер західний та південно-західний, з поривами 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 11 січня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про сніголавинну небезпеку

В Укргідрометцентрі попереджають, що у зв’язку зi зниженням температури у Карпатах, а також через снігопади та хуртовини, очікується значна снiголавинна небезпека третього рівня.

11-12 сiчня на високогiр'ї схiдної частини Закарпатської областi;

11-13 сiчня на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області.

Попередження про сніголавинну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 січня від Наталки Діденко

Метеоролог прогнозує на сьогодні не таку вже зимну, але все ж таки ближчу до нуля погоду. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть від -1 °C до +3 °C.

На півдні та сході країни 11 січня ще утримається тепла погода, проте вже в неділю і там температура почне знижуватися.

У суботу в північних та центральних областях Діденко прогнозує дощ та мокрий сніг. Вдень та ввечері 11 січня опади будуть найбільш ймовірні у східних областях та в західних регіонах.

Карта опадів (сніг) станом на 11 січня 13:00. Фото: Ventusky

Раніше синоптики дали прогноз погоди на вихідні. Погода в Україні буде хмарною та з опадами.

А нові дані, оприлюднені кліматичною службою Copernicus, свідчать, що 2024 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень і першим, коли середня глобальна температура перетне позначку у 1,5 °C вище доіндустріального рівня.