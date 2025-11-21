Прогноз погоды в Украине на завтра, 22 ноября, от Укргидрометцентра

Снег завтра накроет часть Украины — где ожидать непогоду
Погода в Украине завтра, 22 ноября, ожидается с осадками. Речь идет о дожде и снеге. Кроме того, синоптики предупреждают о гололеде и морозах в некоторых областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 22 ноября
Погоду завтра будут формировать атмосферные фронты. В западных областях ожидается дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах будет образовываться гололедица.
Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях значительные осадки, а в Карпатах — сильный мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 °С до +2 °С.
На остальной территории страны, кроме юго-восточной части, ночью будут небольшие, а днем умеренные дожди. Температура ночью ожидается +6...+11 °С. Днем будет +13...+18 °С, а в Крыму до +21 °С. В северных и Винницкой областях синоптики прогнозируют +1...+6 °С, днем +5...+10 °С.
Кроме того, ночью и утром в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях местами будет туман.
Опасные и стихийные метеорологические явления в Украине
Синоптики объявили первый уровень опасности в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях из-за значительных осадков, а также в западных областях из-за налипания мокрого снега и гололеда.
А в Карпатах объявлен второй уровень опасности, поскольку там ожидается сильный мокрый снег.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", — говорится в сообщении.
Напомним, синоптик Наталья Диденко также предупредила некоторые области Украины о снеге.
А на Харьковщине 22 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду, но с прояснениями. Ночью в разных районах возможны дожди с грозами.
