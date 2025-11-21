Прогноз погоды в Украине на завтра, 22 ноября, от Укргидрометцентра

Мужчина во время снега. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 22 ноября, ожидается с осадками. Речь идет о дожде и снеге. Кроме того, синоптики предупреждают о гололеде и морозах в некоторых областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 22 ноября

Погоду завтра будут формировать атмосферные фронты. В западных областях ожидается дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах будет образовываться гололедица.

Погода в Украине 22 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях значительные осадки, а в Карпатах — сильный мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 °С до +2 °С.

На остальной территории страны, кроме юго-восточной части, ночью будут небольшие, а днем умеренные дожди. Температура ночью ожидается +6...+11 °С. Днем будет +13...+18 °С, а в Крыму до +21 °С. В северных и Винницкой областях синоптики прогнозируют +1...+6 °С, днем +5...+10 °С.

Кроме того, ночью и утром в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях местами будет туман.

Опасные и стихийные метеорологические явления в Украине

Синоптики объявили первый уровень опасности в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях из-за значительных осадков, а также в западных областях из-за налипания мокрого снега и гололеда.

Прогнозируемая высота снежного покрова. Фото: Укргидрометцентр

А в Карпатах объявлен второй уровень опасности, поскольку там ожидается сильный мокрый снег.

Предупреждение об опасности. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптик Наталья Диденко также предупредила некоторые области Украины о снеге.

А на Харьковщине 22 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду, но с прояснениями. Ночью в разных районах возможны дожди с грозами.