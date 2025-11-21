Прогноз погоди в Україні на завтра, 22 листопада, від Укргідрометцентру

Сніг завтра накриє частину України — де очікувати негоду
Погода в Україні завтра, 22 листопада, очікується з опадами. Йдеться про дощ та сніг. Крім того, синоптики попереджають про ожеледицю та морози у деяких областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 22 листопада
Погоду завтра будуть формувати атмосферні фронти. У західних областях очікується дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.
У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях значні опади, а у Карпатах — сильний мокрий сніг. Температура повітря упродовж доби коливатиметься від -3 °С до +2 °С.
На решті території країни, крім південно-східної частини, вночі будуть невеликі, а вдень помірні дощі. Температура вночі очікується +6...+11 °С. Вдень буде +13...+18 °С, а в Криму до +21 °С. У північних та Вінницькій областях синоптики прогнозують +1...+6 °С, вдень +5...+10 °С.
Крім того, вночі та зранку у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями буде туман.
Небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні
Синоптики оголосили перший рівень небезпечності у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях через значні опади, а також у західних областях через налипання мокрого снігу та ожеледь.
А у Карпатах оголошено другий рівень небезпечності, оскільки там очікується сильний мокрий сніг.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко також попередила деякі області України про сніг.
А на Харківщині 22 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду, але з проясненнями. Вночі у різних районах можливі дощі з грозами.
