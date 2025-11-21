Відео
Сніг завтра накриє частину України — де очікувати негоду

Сніг завтра накриє частину України — де очікувати негоду

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 19:55
Оновлено: 20:03
Прогноз погоди в Україні на завтра, 22 листопада, від Укргідрометцентру
Чоловік під час снігу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 22 листопада, очікується з опадами. Йдеться про дощ та сніг. Крім того, синоптики попереджають про ожеледицю та морози у деяких областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 22 листопада

Погоду завтра будуть формувати атмосферні фронти. У західних областях очікується дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця. 

Прогноз погоди в Україні на 22 листопада
Погода в Україні 22 листопада. Фото: Укргідрометцентр

У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях значні опади, а у Карпатах — сильний мокрий сніг. Температура повітря упродовж доби коливатиметься від -3 °С до +2 °С. 

На решті території країни, крім південно-східної частини, вночі будуть невеликі, а вдень помірні дощі. Температура вночі очікується +6...+11 °С. Вдень буде +13...+18 °С, а в Криму до +21 °С. У північних та Вінницькій областях синоптики прогнозують +1...+6 °С, вдень +5...+10 °С.

Крім того, вночі та зранку у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями буде туман.

Небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях через значні опади, а також у західних областях через налипання мокрого снігу та ожеледь.

Погода в Україні 22 листопада
Прогнозована висота снігового покриву. Фото: Укргідрометцентр

А у Карпатах оголошено другий рівень небезпечності, оскільки там очікується сильний мокрий сніг.

Погода Укргідрометцентра на 22 листопада
Попередження про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр 

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко також попередила деякі області України про сніг.

А на Харківщині 22 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду, але з проясненнями. Вночі у різних районах можливі дощі з грозами.

погода негода Укргідрометцентр сніг прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
