Прогноз погоды в Украине на завтра 16 декабря от Наталки Диденко

Мужчины под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 16 декабря, будет со сложными условиями. Ожидаются сильные порывы ветра до 25 м/с и осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Диденко отметила, что из-за перемещения атмосферных фронтов с северо-запада Европы в большинстве областей Украины ожидается снег, мокрый снег и дождь.

Атмосферный фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko

Кроме того, будет налипать мокрый снег, а также возможны гололедицы на дорогах.

Температура воздуха повысится до +4...+7 °С, только в восточных областях 0...+4 °С.

Завтра по всей территории страны будет штормовой ветер западного и юго-западного направлений, 15-22 м/с. Местами порывы до 25 м/с.

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В столице предполагается штормовой ветер до 25 м/с. Также ожидается мокрый снег, который перейдет в дождь.

Температура воздуха будет до +5 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня до конца суток в Одессе ожидаются сильные порывы ветра, достигающие 15-17 м/с.

Также 15 декабря на Земле не предполагается магнитных бурь. Однако возможен солнечный радиационный шторм.