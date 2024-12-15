Прогноз погоди в Україні на завтра 16 грудня від Наталки Діденко

Чоловіки під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 16 грудня, буде зі складними умовами. Очікуються сильні пориви вітру до 25 м/с та опади.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Діденко зазначила, що через переміщення атмосферних фронтів із північного заходу Європи в більшості областей України очікується сніг, мокрий сніг та дощ.

Атмосферний фронт. Фото: facebook.com/tala.didenko

Крім того, налипатиме мокрий сніг, а також можлива ожеледь на дорогах.

Температура повітря підвищиться до +4...+7 °С, лише в східних областях 0...+4 °С.

Завтра по всій території країни буде штормовий вітер західного та південно-західного напрямків, 15-22 м/с. Місцями пориви до 25 м/с.

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У столиці передбачається штормовий вітер до 25 м/с. Також очікується мокрий сніг, який перейде у дощ.

Температура повітря буде до +5 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні до кінця доби в Одесі очікуються сильні пориви вітру, які досягатимуть 15-17 м/с.

Також 15 грудня на Землі не передбачається магнітних бур. Однак можливий сонячний радіаційний шторм.