Прогноз погоди в Україні на завтра 16 грудня від Наталки Діденко

Складні погодні умови — Діденко заявила про небезпеку завтра
Погода в Україні завтра, 16 грудня, буде зі складними умовами. Очікуються сильні пориви вітру до 25 м/с та опади.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 16 грудня
Діденко зазначила, що через переміщення атмосферних фронтів із північного заходу Європи в більшості областей України очікується сніг, мокрий сніг та дощ.
Крім того, налипатиме мокрий сніг, а також можлива ожеледь на дорогах.
Температура повітря підвищиться до +4...+7 °С, лише в східних областях 0...+4 °С.
Завтра по всій території країни буде штормовий вітер західного та південно-західного напрямків, 15-22 м/с. Місцями пориви до 25 м/с.
Погода в Києві 16 грудня
У столиці передбачається штормовий вітер до 25 м/с. Також очікується мокрий сніг, який перейде у дощ.
Температура повітря буде до +5 °С.
Нагадаємо, сьогодні до кінця доби в Одесі очікуються сильні пориви вітру, які досягатимуть 15-17 м/с.
Також 15 грудня на Землі не передбачається магнітних бур. Однак можливий сонячний радіаційний шторм.
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