Погода в Украине на завтра 14 августа — прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Лето в городе. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 14 августа, в Украине установится сухая и солнечная погода благодаря влиянию антициклона. Жителей части страны ждет комфортная летняя температура, а в других регионах ожидается жара.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на 14 августа от Укргидрометцентра

Завтра в Украине ожидается переменная облачность и сухая погода. Осадков синоптики Укргидрометцентра не прогнозируют.

Ветер преимущественно северо-западный, а в западных областях — юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +11 до +16 °С, на Закарпатье и юге — +16...+21 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +23...+28 °С, местами на Закарпатье и юге — до +27...+32 °С.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоды на 14 августа от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Диденко, завтра в большинстве областей дневная температура будет достигать +24...+29 °C. На юге и западе будет жарче — до +28...+32 °C. В стране будет господствовать антициклон, поэтому осадков не ожидается.

В Киеве в этот день будет сухо и солнечно — днем до +26 °C. Теплая погода сохранится до конца недели, а в воскресенье жара охватит юг, восток и центр страны, поднимая температуру до +30...+36 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, синоптики предупредили жителей Харьковщины о погодной опасности.

А также стало известно, какая погода ждет жителей Киева 14 августа.