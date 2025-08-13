Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Синоптики здивували прогнозом — яку погоду чекати завтра

Синоптики здивували прогнозом — яку погоду чекати завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 23:56
Погода в Україні на завтра 14 серпня — прогноз від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Літо у місті. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 14 серпня, в Україні встановиться суха та сонячна погода завдяки впливу антициклону. На мешканців частини країни чекає комфортна літня температура, а в інших регіонах очікується спека.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 14 серпня від Укргідрометцентру

Завтра Україні очікується мінлива хмарність та суха погода. Опадів синоптики Укргідрометцентру не прогнозують.

Вітер переважно північно-західний, а в західних областях — південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +11 до +16 °С, на Закарпатті та півдні — +16…+21 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 °С, місцями на Закарпатті та півдні — до +27…+32 °С.
 

Прогноз від Укргідрометцентру на 14 серпня
Прогноз погоди від Укргідрометцентру. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоди на 14 серпня від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Діденко, завтра в більшості областей денна температура сягатиме +24…+29 °C. На півдні та заході буде спекотніше — до +28…+32 °C. У країні пануватиме антициклон, тож опадів не очікується.

У Києві цього дня буде сухо та сонячно — вдень до +26 °C. Тепла погода збережеться до кінця тижня, а у неділю спека охопить південь, схід та центр країни, піднімаючи температуру до +30…+36 °C.

Прогноз погоди на завтра 14 серпня
Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, синоптики попередили мешканців Харківщини про погодну небезпеку.

А також стало відомо, яка погода чекає на мешканців Києва 14 серпня.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації