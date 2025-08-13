Погода в Україні на завтра 14 серпня — прогноз від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Літо у місті. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 14 серпня, в Україні встановиться суха та сонячна погода завдяки впливу антициклону. На мешканців частини країни чекає комфортна літня температура, а в інших регіонах очікується спека.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 14 серпня від Укргідрометцентру

Завтра Україні очікується мінлива хмарність та суха погода. Опадів синоптики Укргідрометцентру не прогнозують.

Вітер переважно північно-західний, а в західних областях — південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +11 до +16 °С, на Закарпатті та півдні — +16…+21 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 °С, місцями на Закарпатті та півдні — до +27…+32 °С.



Прогноз погоди від Укргідрометцентру. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоди на 14 серпня від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Діденко, завтра в більшості областей денна температура сягатиме +24…+29 °C. На півдні та заході буде спекотніше — до +28…+32 °C. У країні пануватиме антициклон, тож опадів не очікується.

У Києві цього дня буде сухо та сонячно — вдень до +26 °C. Тепла погода збережеться до кінця тижня, а у неділю спека охопить південь, схід та центр країни, піднімаючи температуру до +30…+36 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: facebook.com/tala.didenko

