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Синоптики предостерегли об опасной погоде в Украине завтра

3 января 2025 20:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 4 января, от Укргидрометцентра
Женщина на улице. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, 4 января, Украину накроет облачная погода с прояснениями. В большинстве областей возможен небольшой снег, умеренный мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Карта погоды 4 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 4 января

На дорогах, за исключением южных и юго-восточных регионов, будет гололедица.

Синоптики прогнозируют преимущественно западный ветер со скоростью 7-12 м/с. В западных областях, а днем также в северных и центральных, возможны порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 °С. Днем -3...+2 °С. В южной части и на Луганщине — 0...+5 °С, в Крыму — до +8 °С.

В Карпатах пройдет снег, а температура в течение суток будет колебаться в пределах -7…-12 °С.

Предупреждение об опасной погоде в Украине 4 января

Украину накроет непогода - синоптики предупредили об опасности - фото 2
Карта непогоды 4 января. Фото: Укргидрометцентр

На дорогах, кроме юга и юго-востока будет гололедица. В западных, а днем в северных и центральных областях возможны порывы ветра до 15-18 м/с. Поэтому объявлен І уровень опасности — желтый.

Также 4 января из-за снижения температуры в верховьях Днестра и его горных притоках (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается интенсивное образование шуги.

Украину накроет непогода - синоптики предупредили об опасности - фото 3
Предупреждение о непогоде в Украине 4 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 4 января от Натальи Диденко

Синоптики предостерегли об опасной погоде в Украине завтра - фото 4
Карта погоды от Натальи Диденко. Фото: Наталья Диденко

По данным синоптика Диденко, завтра на большей части Украины ожидаются осадки — мокрый снег, а на юге — с дождем.

Температура воздуха ночью составит -2...-5 °C, на юго-востоке - 0...+3 °C. Днем в западных и северных областях ожидается -1...-3 °C, в центральных и восточных областях — -1...+2 °C. В южной части будет +2...+7 °C.

Также в субботу ожидается сильный ветер западного и северо-западного направлений, возможны штормовые порывы.

В Киеве, по данным Диденко, завтра будет ветрено, возможны штормовые порывы и периодический мокрый снег.

Температура воздуха ночью составит -1...-3 °C, а днем — около -1 °C. Однако из-за сильного ветра температура будет ощущаться как -5...-8 °C.

Напомним, Диденко предупредила, что Украину накроет похолодание, которое в течение выходных только усилится.

Напомним, в Казахстане из-за метели произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием примерно 40 автомобилей.

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