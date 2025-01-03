Прогноз погоди в Україні на завтра, 4 січня, від Укргідрометцентру

Жінка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 4 січня, Україну накриє хмарна погода з проясненнями. У більшості областей можливий невеликий сніг, помірний мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Карта погоди 4 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 січня

На дорогах, за винятком південних та південно-східних регіонів, буде ожеледиця.

Синоптики прогнозують переважно західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях, а вдень також у північних та центральних, можливі пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря вночі -1...-6 °С. Вдень — -3...+2 °С. У південній частині та на Луганщині — 0...+5 °С, у Криму — до +8 °С.

У Карпатах пройде сніг, а температура протягом доби коливатиметься в межах -7…-12 °С.

Попередження про небезпечну погоду в Україні 4 січня

Карта негоди 4 січня. Фото: Укргідрометцентр

На дорогах, окрім півдня та південного сходу буде ожеледиця. У західних, а вдень у північних і центральних областях можливі пориви вітру до 15-18 м/с. Тому оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

Також 4 січня через зниження температури у верхів’ї Дністра та його гірських притоках (Львівська, Івано-Франківська області) очікується інтенсивне утворення шуги.

Попередження про негоду в Україні 4 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 4 січня від Наталки Діденко

Карта погоди від Наталки Діденко. Фото: Наталка Діденко

За даними синоптикині Діденко, завтра на більшій частині України очікуються опади — мокрий сніг, а на півдні — з дощем.

Температура повітря вночі становитиме -2...-5 °C, на південному сході — 0...+3 °C. Вдень у західних та північних областях очікується -1...-3 °C, у центральних та східних областях — -1...+2 °C. У південній частині буде +2...+7 °C.

Також у суботу очікується сильний вітер західного та північно-західного напрямків, можливі штормові пориви.

У Києві, за даними Діденко, завтра буде вітряно, можливі штормові пориви та періодичний мокрий сніг.

Температура повітря вночі становитиме -1...-3 °C, а вдень — близько -1 °C. Проте через сильний вітер температура відчуватиметься як -5...-8 °C.

Нагадаємо, Діденко попередила, що Україну накриє похолодання, яке упродовж вихідних лише посилиться.

Нагадаємо, у Казахстані через хуртовину сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участі приблизно 40 автомобілів.