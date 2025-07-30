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Синоптики ответили, ждать ли штормовой погоды завтра

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 19:40
Погода в Украине 31 июля - синоптики предупредили о непогоде
Люди убегают от ливня. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в четверг, 31 июля, прогнозируют облачную, но жаркую погоду. Днем столбики термометров будут колебаться на уровне +27...+36 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 31 июля

В четверг в областях будет переменная облачность. Так, в северо-восточных регионах, днем также на Закарпатье и в Карпатах местами будут кратковременные дожди и грозы. В то же время на остальной территории день пройдет без осадков.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха будет:

  • на юге и востоке ночью +18...+23 °С, на остальной территории +12...+17 °С;
  • на юге и востоке днем +27...+32 °С, на остальной территории — +21...+26 °С, а на Луганщине будет до +36 °С.
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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 31 июля

А по словам синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине практически везде не ожидается осадков. Однако локальные дожди с грозами накроют Черниговщину, Сумщину и Полтавщину.

Де в Україні 31 липня буде найспекотніше
Температурная карта. Фото: Метеопост

Засушливая погода будет на юге, востоке и Днепропетровщине. Также в областях незначительно снизится температура воздуха:

  • на большинстве территорий +23...+26 °С;
  • на севере местами ++20...+23 °С;
  • на юге +28...+32 °С;
  • на востоке 30...+33 °С.

А в Киеве июль закончится без осадков, ветер будет северо-западного направления. Столбики термометров покажут +22...+24 °С.

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Скриншот поста Диденко

Напомним, в результате ливня в Киеве затопили улицы, а дороги превратились в реки.

Также синоптики рассказали, какую погоду ждать в Украине в течение недели.

Укргидрометцентр лето Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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