Погода в Украине 31 июля - синоптики предупредили о непогоде

Люди убегают от ливня. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в четверг, 31 июля, прогнозируют облачную, но жаркую погоду. Днем столбики термометров будут колебаться на уровне +27...+36 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 31 июля

В четверг в областях будет переменная облачность. Так, в северо-восточных регионах, днем также на Закарпатье и в Карпатах местами будут кратковременные дожди и грозы. В то же время на остальной территории день пройдет без осадков.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха будет:

на юге и востоке ночью +18...+23 °С, на остальной территории +12...+17 °С;

на юге и востоке днем +27...+32 °С, на остальной территории — +21...+26 °С, а на Луганщине будет до +36 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 31 июля

А по словам синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине практически везде не ожидается осадков. Однако локальные дожди с грозами накроют Черниговщину, Сумщину и Полтавщину.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Засушливая погода будет на юге, востоке и Днепропетровщине. Также в областях незначительно снизится температура воздуха:

на большинстве территорий +23...+26 °С;

на севере местами ++20...+23 °С;

на юге +28...+32 °С;

на востоке 30...+33 °С.

А в Киеве июль закончится без осадков, ветер будет северо-западного направления. Столбики термометров покажут +22...+24 °С.

Скриншот поста Диденко

Напомним, в результате ливня в Киеве затопили улицы, а дороги превратились в реки.

Также синоптики рассказали, какую погоду ждать в Украине в течение недели.